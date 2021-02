Das Spiel aus 2006 erstrahlt erstmals in HD und das neue Abenteuer "Pokémon Legenden: Arceus" erinnert grafisch an "Zelda: Breath of the Wild"

Das Remake bleibt dem Design aus 2006 treu Foto: The Pokemon Company

Die Sinnoh-Region der Pokémon-Saga kommt erstmals auf die Switch. Am Freitag, pünktlich zum Pokémon-Day, kündigte The Pokémon Company gleich zwei neue Games an: das lang erwartete Remake für die beliebten Diamant- und Perle-Editionen aus 2006, sowie einen brandneuen Teil namens Pokémon Legenden: Arceus, der ebenfalls in Sinnoh spielt.

Überraschende Grafik

Unter den Namen Strahlender Diamant und Leuchtende Perle kommen die 15 Jahre alten Abenteuer vom Nintendo DS auf die Switch. Der offizielle Trailer präsentierte die neue HD-Variante im direkten Vergleich zum originalen Spiel. Auffällig ist, wie treu das Remake dem Stil des Original geblieben ist, etwa bleiben die großen Köpfe der Spielfiguren und die fixierte Perspektive aus der Nintendo-DS-Version erhalten.

Entwickler Game Freak nimmt damit einen anderen Weg auf, als für die bisherigen Remakes älterer Pokémon-Titel. Während etwa die neuen Versionen von Gold und Silber (1999) oder Rubin und Saphir (2003) grafisch an die jeweiligen aktuellen Standards von Diamant/Perle (2006), beziehungsweise X/Y (2013) angepasst wurden, sehen die jüngsten Nintendo-Switch-Remakes eher wie reine HD-Retuschen aus. Erscheinen sollen Strahlender Diamant und Leuchtende Perle Ende 2021.

Neues Open-World-Abenteuer

Das zweite angekündigte Game für die Nintendo Switch spielt ebenfalls in der Sinnoh-Region, jedoch in einer Zeit lange vor allen anderen Teilen der Pokémon-Saga. Wie im Trailer vorgeführt wurde, können sich Spielerinnen und Spieler frei in der schwach besiedelten Welt von Pokémon Legenden: Arceus bewegen. Der Grafikstil erinnert dabei stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Für das Starterpokémon kann zwischen Bauz, Feurigel und Ottaro ausgewählt werden. Der Open-World-Titel wurde für 2022 angekündigt. (hsu, 27.02.2021)