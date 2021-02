Franzose liegt im ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Bansko vor Zubcic und Pinturault – Brennsteiner Fünfter, Feller Neunter

Faivre im Flow. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Bansko – Mathieu Faivre hat den schnellen Schwung von der WM aus Cortina d'Ampezzo konserviert und nach Bulgarien mitgenommen. Der französische Weltmeister, der mit dem Riesentorlauf in Val d'Isère 2016 erst ein Weltcuprennen gewinnen konnte, führt im ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Bansko in 1:08,37 Minuten 0,11 Sekunden vor dem Kroaten Filip Zubcic. Dritter ist Alexis Pinturault mit 0,23 Sekunden Rückstand auf seinen führenden Landsmann. Der Norweger Henrik Kristoffersen hat als Vierter 0,68 Sekunden auf die Bestzeit verloren.

Gut lief es für die Österreicher auf dem selektiven, eisigen Kurs mit enger Kurssetzung im oberen Bereich. Aufgezeigt hat mit Startnummer 24 Stefan Brennsteiner, der sich mit acht Zehntel Rückstand als Fünfter vor dem Schweizer Marco Odermatt (1,09) einreihte. Gut präsentierte sich auch Manuel Feller (+1,45) als Neunter. Marco Schwarz, Bronzemedaillengewinner in Cortina, war als Elfter (1,74) nur drittbester Österreicher. Während Roland Leitinger nach wenigen Toren ausfiel, schaffte Adrian Pertl (3,69) mit Startnummer 53 als 27. noch den Sprung in die Entscheidung (ab 13 Uhr, ORF 1). Christian Borgnäs (34./4,29) und Fabio Gstrein (39./4,54) verpassten das Finale der besten 30.

"Großteils war es eine saubere Fahrt. Damit bin ich zufrieden. Gefühlt hat es zwanzig Grad, aber die Piste ist perfekt beinander", sagte Brennsteiner, der sich zuversichtlich zeigte, dass er auch im zweiten Durchgang noch gute Bedingungen vorfinden wird.

"Es war eine solide Fahrt, bei mir war es wieder das klassische Problem, Steilhang-Einfahrt war ich bei ein paar Schwüngen zu früh. Unten raus war es sehr gut. Ich war überrascht, dass die Piste noch so gut war", erklärte Feller. Und Schwarz meinte: "Es hat sich nicht so gut angefühlt, herunten habe ich den Ski nicht ausgelassen, das muss ich im zweiten Durchgang tun." (red, APA, 27.2.2021)

Ergebnisse des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren am Samstag in Bansko – 1. Durchgang:

1. Mathieu Faivre (FRA) 1:08,37

2. Filip Zubcic (CRO) 1:08,48 +0,11

3. Alexis Pinturault (FRA) 1:08,60 +0,23

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:09,05 +0,68

5. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:09,17 +0,80

6. Marco Odermatt (SUI) 1:09,56 +1,19

7. Alexander Schmid (GER) 1:09,72 +1,35

8. Loic Meillard (SUI) 1:09,77 +1,40

9. Manuel Feller (AUT) 1:09,82 +1,45

10. Zan Kranjec (SLO) 1:09,92 +1,55

11. Marco Schwarz (AUT) 1:10,11 +1,74

12. Justin Murisier (SUI) 1:10,17 +1,80

13. Thibaut Favrot (FRA) 1:10,37 +2,00

14. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:10,43 +2,06

15. Luca de Aliprandini (ITA) 1:10,67 +2,30

weiter:

27. Adrian Pertl (AUT) 1:12,06 +3,69

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

34. Christian Borgnaes (AUT) 1:12,66 +4,29

39. Fabio Gstrein (AUT) 1:12,91 +4,54

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Roland Leitinger (AUT), Clement Noel (FRA), Fabian Wilkens Solheim (NOR), Erik Read (CAN)