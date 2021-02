Wie auf Schienen: Lara Gut-Behrami. Foto: AP/ Alessandro Trovati

Val di Fassa – Lara Gut-Behrami gibt in den Speeddisziplinen weiter den Ton an. Die Schweizerin gewinnt nach ihrem Erfolg am Freitag auch die Abfahrt am Samstag in Val di Fassa. Die Doppelweltmeisterin von Cortina d'Ampezzo holte sich in 1:25,53 Minuten ihren sechsten Saisonerfolg im Weltcup, den insgesamt 32 ihrer Karriere. Zweite wurde Landsfrau Corinne Suter mit 0,32 Sekunden Rückstand. Die Deutsche Kira Weidle (+0,68) komplettierte das Podest als Dritte.

Hundertstelpech hatte erneut Ramona Siebenhofer. War sie am Vortag nur um zwei Hundertstelsekunden hinter Gut-Behrami Zweite geworden, so fehlten ihr in der zweiten Abfahrt acht Hundertstel auf Rang drei. Allerdings musste sie wie Weidle bei schlechteren Sichtbedingungen abfahren.

Tamara Tippler (1,14), Mirjam Puchner (1,35) und Stephanie Venier (1,48) verpassten Top-10-Ergebnisse. Christine Scheyer (2,08), Sabrina Maier (2,46) und Ariane Rädler (2,59) landeten außerhalb der besten 20.

Am Sonntag steht in Val di Fassa noch ein Super-G auf dem Programm. Mal sehen, ob die Läuferinnen im Ziel dann erneut von zünftiger Blasmusik empfangen werden. Gut-Behrami könnte jedenfalls auf der Strecke wieder den Ton angeben. (red, 27.2.2021)