Das neue Gesetz für Müllvermeidung ist Anfang des Jahres in Kraft getreten, iPhone 11 schneidet besonders schlecht ab

Im französischen Online-Store von Apple ist der neue Index bereits sichtbar Foto: Screenshot: Apple Store

Apple muss in seinem Online-Store in Frankreich Auskunft über die Reparaturfähigkeit seiner iPhone- und Macbook-Produkte geben. Das neue Gesetz, welches Apple zur Anzeige eines Scores von eins bis zehn verpflichtet, tritt dieses Jahr in Kraft, und soll zur Abfallreduzierung beitragen.

iPhone 12 etwas besser dran

Wie "The Verge" berichtet setzt sich die Beurteilung des Index‘ aus verschiedenen Kriterien, wie die Verfügbarkeit von Reparaturanleitungen und Ersatzteilen, sowie wie einfach das Gerät zerlegt werden kann, zusammen. Die Ergebnisse der einzelnen Produkte sind auf dieser französischen Supportseite von Apple gelistet.

Die Bewertungen unterscheiden sich stark zwischen den Modellen und Generationen. Während die neuesten iPhone 12 Modelle alle mit sechs von zehn Punkten bewertet wurden, schnitten die Vorgänger deutlich schlechter ab, und zwar erreichte die iPhone-11-Palette zwischen 4,5 und 4,6 Punkte. In einem verlinkten Dokument wurden die Argumente der Benotung aufgeschlüsselt. Das iPhone 12 schnitt folglich besser ab, da es einfacher zu zerlegen sei, und Ersatzteile im Vergleich zu einem neuen iPhone günstiger seien.

System nicht perfekt

Das System ist ein erster Schritt, um Nutzerinnen und Nutzer auf die Reparaturfähigkeit ihrer Geräte aufmerksam zu machen und Hersteller dazu zu motivieren, ihre Produkte reparaturfreundlicher zu gestalten. Eine vergleichbare EU-Maßnahme ist etwa die verpflichtende Auskunft zum Stromverbrauch von Haushaltsgeräten.

Wie "Radio France Internationale" jedoch anmerkte, wird der Score von Herstellern selber berechnet, wenn gleich unter strikten Vorgaben. Auch könne man die Bewertung mit leichten Änderungen verbessern, indem man Nutzer beispielsweise über Softwareupdates informiert.

Dennoch scheint das Gesetz Hersteller zu Veränderungen zu bewegen. Einem Bericht von "Le Monde" zufolge, hat Samsung beispielsweise ein Reparatur-Handbuch für sein neuestes Flaggschiff-Smartphone Galaxy S21 Plus veröffentlicht, um den Reperatur-Index des Geräts zu verbessern.

Strafen ab 2022

Das neue Gesetz befindet sich zurzeit in der Anfangsphase. Erst ab 2022 sollen Unternehmen auch Strafen erhalten, wenn sie die Bewertung über die Reparaturfähigkeit nicht angeben sollten. Zurzeit sind Laptops, Fernseher, Waschmaschinen und Rasenmäher von dem neuen Gesetz betroffen. (hsu, 27.02.2021)