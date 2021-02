Vorarlberger hatten vier Spiele in Serie nicht verloren, GAK zieht vorerst an Wacker Innsbruck vorbei

Zweite Liga, immer wieder. Foto: GEPA Pictures/HPYBET

Dornbirn – Der GAK hat dem FC Dornbirn in der zweiten Fußball-Liga die erste Niederlage seit drei Monaten zugefügt. Beim 3:1-Auswärtssieg des Tabellenvierten erzielten Dominik Hackinger (13.), Marco Gantschnig (45.+3) und Philipp Schellnegger (94.) die Tore für die mit Aufstiegsambitionen ins Frühjahr gestarteten Steirer. Für Dornbirn verwertete Lukas Katnik einen Elfmeter (20.), die zuvor vier Spiele ungeschlagenen Vorarlberger liegen nun drei Punkte hinter den Grazern.

Nach zwei Siegen und einer Niederlage 2021 führt der GAK das Feld der aufstiegswilligen Teams an. Der einen Punkt dahinter liegende FC Wacker Innsbruck könnte mit Zählbarem gegen Kapfenberg aber am Sonntag vorbeiziehen. Auch Austria Klagenfurt liegt mit einem Spiel weniger in Schlagdistanz. (APA, 27.2.2021)