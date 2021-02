In dieser Galerie: 2 Bilder Der Sieger auf der Normalschanze heißt Piotr Zyla. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP Michael Hayböck war der beste Österreicher. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Oberstdorf – Österreichs Skisprung-Herren sind am Samstag im Normalschanzen-Bewerb bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf ohne Medaille geblieben. Michael Hayböck wurde als Siebenter bester ÖSV-Mann, Stefan Kraft landete auf Rang zehn. Der Sieg ging überraschend an den Polen Piotr Zyla nach 105 und 102,5 Metern 3,6 Zähler vor dem Deutschen Karl Geiger, Bronze holte der Slowene Anze Lanisek. Topfavorit Halvor Egner Granerud verpasste Bronze als Vierter um 1,8 Zähler.

Stefan Kraft landete als zweitbester ÖSV-Mann auf dem zehnten Rang, Philipp Aschenwald wurde Zwölfter und Daniel Huber landete an 19. Stelle. (APA, 27.2.2021)

Ergebnisse des Männer-Skispringens von der Normalschanze bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf:

1. Piotr Zyla (POL) 268,8 (105,0/102,5)

2. Karl Geiger (GER) 265,2 (103,5/102,0)

3. Anze Lanisek (SLO) 261,5 (102,5/101,0)

4. Halvor Egner Granerud (NOR) 259,7 (99,0/103,0)

5. Dawid Kubacki (POL) 257,1 (102,0/99,0)

6. Robert Johansson (NOR) 256,5 (100,0/101,0)

7. Michael Hayböck (AUT) 253,9 (101,0/97,5)

8. Bor Pavlovcic (SLO) 253,4 (101,5/98,0)

9. Daniel-Andre Tande (NOR) 251,6 (101,0/98,0)

10. Stefan Kraft (AUT) 251,2 (100,5/97,5)

11. Pius Paschke (GER) 250,9 (103,0/95,0)

12. Philipp Aschenwald (AUT) 250,0 (100,0/98,0)

12. Ryoyu Kobayashi (JPN) 250,0 (104,0/96,5)

14. Marius Lindvik (NOR) 248,5 (102,0/94,5)

15. Cene Prevc (SLO) 246,0 (102,0/98,0)

16. Yukiya Sato (JPN) 244,3 (104,0/95,0)

17. Markus Eisenbichler (GER) 241,1 (98,5/95,5)

18. Jewgenij Klimow (RUS) 239,6 (103,0/95,0)

19. Daniel Huber (AUT) 239,4 (99,5/94,5)

20. Simon Ammann (SUI) 237,0 (103,5/95,0)

21. Keiichi Sato (JPN) 236,8 (98,0/95,5)

22. Kamil Stoch (POL) 236,0 (96,0/96,0)

23. Constantin Schmid (GER) 233,2 (97,5/92,5)

24. Gregor Deschwanden (SUI) 232,4 (97,5/94,0)

25. Danil Sadrejew (RUS) 227,8 (99,5/94,5)

26. Niko Kytosaho (FIN) 225,4 (98,5/91,0)

27. Antti Aalto (FIN) 224,9 (100,5/88,5)

28. Ziga Jelar (SLO) 223,5 (96,0/90,5)

29. Junshiro Kobayashi (JPN) 223,2 (97,5/92,0)

30. Andrzej Stekala (POL) 211,6 (95,0/87,5)