Der Mann wurde in den frühen Morgenstunden schwer verletzt aufgefunden und verstarb kurze Zeit später. Die genauen Umstände sind nach wie vor unklar

Bei der am Samstagnachmittag erfolgten Obduktion wurde ein Messerstich in den Bauch festgestellt. Foto: APA / LUKAS HUTER

Graz – Ein 19-jähriger Mann ist am Samstag in den frühen Morgenstunden in Graz durch einen Bauchstich getötet worden. Wie Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, auf APA-Anfrage sagte, sei der Mann schwer verletzt aufgefunden worden und kurze Zeit später gestorben. Die Staatsanwaltschaft geht jedenfalls von Fremdverschulden aus, sagte Bacher: "Ein Unfall oder Selbstmord kann es kaum gewesen sein. Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus."

Nach wie vor seien viele Umstände unklar: "Die Lage ist sehr verworren", sagte Bacher am frühen Nachmittag. So gab es weder Informationen zu einem Täter, zum Hergang der Tat oder zur Tatwaffe. Auch Informationen über den Tatort wollte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgeben.

Am Samstagnachmittag fand eine Obduktion des Toten statt. Dabei wurde ein Messerstich in den Bauch festgestellt, sagte Bacher. Als Todesursache wurde verbluten angenommen. Weitere Informationen gab es unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen weiterhin nicht. (APA, 27.2.2021)