"Herzlich willkommen in Deutschland" – SMS klärt über Infektionsbestimmungen im Land auf

Die SMS erhält man, sobald man in ein deutsches Mobilfunknetz gebucht wird.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Ab dem 1. März bekommen Einreisende nach Deutschland eine SMS, sobald sie sich in ein deutsches Mobilfunknetz einbuchen. Diese informiert über die geltenden Einreise- und Infektionsbestimmungen im Land. Auch über geltende Infektionsschutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 wird hingewiesen.

Gesundheitsministerium



"Die Bundesregierung: Willkommen/Welcome! Bitte beachten Sie die Test-/Quarantäneregeln; please follow the rules on tests/quarantine." Neben dem Willkommensgruß enthält die SMS auch einen Link. Dieser führt auf die Website des deutschen Gesundheitsministeriums.

Der Link führt auf die Website des Gesundheitsministeriums. Foto: Bundesministerium für Gesundheit

Basis für das SMS ist die seit 14. Jänner geltende Coronavirus-Einreiseverordnung in Deutschland. Der Versand der SMS wird durch die Mobilfunknetzbetreiber abgewickelt. In Österreich gibt es noch keinen vergleichbaren Dienst. (red, 28.2.2021)