Mathieu Faivre in Topform. Foto: EPA/ VASSIL DONEV

Bansko – Diesmal war Mathieu Faivre nicht zu biegen. Der französische Weltmeister brachte seine Halbzeitführung ins Ziel und feiert nach 2016 in Val d'Isère seinen zweiten Weltcupsieg. Am Samstag hatte ihm der Kroate Filip Zubcic den Sieg noch weggeschnappt. Faivre gewann in 2:25,29 Minuten 0,75 Sekunden vor dem Schweizer Marco Odermatt und 0,81 vor dem Franzosen Alexis Pinturault. Bester Österreicher wurde Stefan Brennsteiner. Der Dritte des ersten Riesentorlaufs in Bansko carvte von Platz zehn zur Halbzeit auf Rang fünf.

Marco Schwarz kam wie am Samstag nicht so recht auf Zug, der Bronzemedaillengewinner von Cortina d'Ampezzo belegte am Ende Rang zehn hinter den Norweger Henrik Kristoffersen.

Der am Samstag früh ausgeschiedene Roland Leitinger (2,03) war als Neunter bester ÖSV-Läufer im ersten Durchgang, fiel in der Entscheidung aber auf Rang 16 zurück. Noch schlechter erging es Manuel Feller (3,20), der nach Platz sechs am Samstag diesmal nicht über Rang 20 hinauskam.



Das Finale der besten 30 verpasst haben Adrian Pertl (4,86) als 40., Fabio Gstrein (42./5,30) und Christian Borgnäs (43./5,47). (honz, APA, 28.2.2021)

Zweiter Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Bansko

Ergebnis:

2. Durchgang:

1. Durchgang:

1. Mathieu Faivre (FRA) 1:11,45

2. Loic Meillard (SUI) 1:11,87 +0,42

3. Alexis Pinturault (FRA) 1:12,24 +0,79

4. Zan Kranjec (SLO) 1:12,31 +0,86

5. Thibaut Favrot (FRA) 1:12,64 +1,19

6. Marco Odermatt (SUI) 1:12,65 +1,20

7. Alexander Schmid (GER) 1:13,04 +1,59

8. Justin Murisier (SUI) 1:13,24 +1,79

9. Roland Leitinger (AUT) 1:13,48 +2,03

10. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:13,54 +2,09

11. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:13,55 +2,10

12. Luca de Aliprandini (ITA) 1:13,66 +2,21

13. Marco Schwarz (AUT) 1:13,90 +2,45

. Gino Caviezel (SUI) 1:13,90 +2,45

15. Adam Zampa (SVK) 1:14,15 +2,70

weiter:

19. Manuel Feller (AUT) 1:14,52 +3,07

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

40. Adrian Pertl (AUT) 1:16,31 +4,86

42. Fabio Gstrein (AUT) 1:16,75 +5,30

43. Christian Borgnaes (AUT) 1:16,92 +5,47

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Fabian Wilkens Solheim (NOR), River Radamus (USA), Cyprien Sarrazin (FRA)