Mathieu Faivre in Topform. Foto: EPA/ VASSIL DONEV

Bansko – Mathieu Faivre führt in 1:11,45 Minuten auch nach dem ersten Durchgang des zweiten Riesentorlaufs in Bansko. Der französische Weltmeister war bereits am Samstag voran gelegen, wurde letztlich aber noch von Filip Zubcic auf Platz zwei verdrängt. Der Kroate patzte am Sonntag und verlor 3,10 Sekunden auf den Halbzeitführenden. Zweiter ist Loic Meillard (+0,42), der Schweizer reihte sich vor dem Franzosen Alexis Pinturault (0,79) und dem Slowenen Zan Kranjec (0,86) ein.

Auf der rasch ruppiger werdenden Eispiste fanden etliche Spitzenläufer nicht in den Rhythmus und verloren viel Zeit. Für Starter nach der Topgruppe der besten Sieben schien keine Spitzenzeit mehr möglich.

Der am Samstag früh ausgeschiedene Roland Leitinger (2,03) war mit Startnummer zwölf als Neunter bester Österreicher. Unmittelbar hinter ihm reihte sich mit vergleichsweise hoher Startnummer 21 mit Stefan Brennsteiner (2,09) der Dritte des ersten Riesentorlaufs in Bansko ein. Nur eine Hundertstel hinter ihm liegt der Norweger Henrik Kristoffersen, der als Fünfter ins Rennen gegangen war, aber mit der Piste, dem Material und der Kurssetzung zu kämpfen hatte.

Marco Schwarz kam wie am Samstag nicht auf Zug, der Bronzemedaillengewinner von Cortina d'Ampezzo verlor 2,45 Sekunden auf die Bestzeit. Noch mehr Rückstand fasste Manuel Feller aus. Der Sechste vom Samstag liegt 3,07 Sekunden hinter Faivre, schaffte jedoch die Qualifikation für den zweiten Durchgang ab 13 Uhr (ORF 1). (honz, 28.2.2021)