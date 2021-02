Einfach mal entspannen.

Foto: Yiming

Der Streaming-Dienst Twitch.tv hat schon viele skurille Streams ermöglicht. Jetzt verdient eine Frau aus Taiwan schlafend 3.000 Dollar.

Populär

Ganz unbekannt ist die Dame in ihrem Heimatland nicht. Wang Yiming war Teil der Popband Amoi-Amoi. Nach dem Bruch mit ihren Bandmitgliedern, entschied sich die junge Frau einen Twitch-Kanal zu eröffnen. Der Plattform entsprechend zeigt sie sich meist beim Spielen diverser Games, doch am Donnerstag entschied sie sich dazu, sich einfach auf ihr Bett zu legen und zu schlafen. Die Kamera blieb dabei an und bis zu 11.000 Menschen sahen gleichzeitig zu. Etliche Zuseher fühlten sich offenbar zu Spenden aufgerufen und so verdiente Yiming im Schlaf 3.000 Dollar.

依渟Twitch實況VOD頻道

Für fünf Stunden war Yiming der populärste Stream in Taiwan. Sie selbst zeigte sich nach dem Aufwachen überrascht über die vielen Zuseher. Ganz neu ist die Idee jedoch nicht. Bereits seit zwei Jahren legen sich bekannte Streamer vor der Kamera ins Bett.

Just Chatting

Spenden sind auf Twitch nichts Ungewöhnliches. Speziell die Erwähnung im Stream, wenn man dem geschätzten Streamer Geld überweist, scheint viele Nutzer zu reizen. Neben den Spenden verdienen Video-Produzenten auf der Plattform auch an Werbung, die über ihren Kanal ausgespielt wird und auch Twitch selbst zahlt den Streamern Geld. Schon länger ist deshalb für viele junge Menschen die Plattform der bevorzugte Ort Videoinhalte zu produzieren.

Ursprünglich primär für das Streamen von Videospielen entwickelt, wächst vor allem der Kanal "Just Chatting", wo sich Streamer gar nicht so sehr auf ein Thema festlegen müssen, sondern mit ihrer Community plaudern oder Dinge ausprobieren. (red, 28.2.2021)