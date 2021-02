Kajsa Vickhoff Lie auf dem Weg ins Krankenhaus. Foto: AP/Elvis Piazza

Val di Fassa – Der Super-G der Damen am Sonntag in Val di Fassa ist von schweren Stürzen überschattet worden. Zunächst erwischte es Kajsa Vickhoff Lie mit Startnummer 13. Die Norwegerin wurde in die Fangzäune geschleudert und offensichtlich schwer verletzt mit dem Hubschrauber geborgen. Nach einer längeren Unterbrechung wurde das Rennen fortgesetzt, ehe auch Rosina Schneeberger mit Startnummer 21 schwer zu Sturz kam. Die 27-jährige Tirolerin krachte rutschend gegen ein Tor, anschließend in die Fangnetze und wurde ebenso mit dem Helikopter geborgen. Das Rennen wurde erneut lange unterbrochen. Beide dürften sich schwer an den Beinen verletzt haben. Inoffiziellen Meldungen zufolge soll sich die Norwegerin einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie ein multiples Trauma zugezogen haben. Schneeberger hat in ihrer Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse erlitten.

Das Rennen musste wenig später erneut unterbrochen werden. Die Schweizerin Jasmine Flury (Startnummer 25) wurde unterwegs abgewunken, weil ein als Pistenrutscher engagierter Finanzpolizist im unteren Streckenabschnitt gestürzt und verletzt auf der Ideallinie liegen geblieben war. Seine Bergung wurde allerdings relativ flott von Kollegen bewerkstelligt.

Super-G-Kristall an Gut-Behrami

Federica Brignone hat indes die imposante Serie der Schweizerin Lara Gut-Behrami beendet. Die Italienerin gewann in 1:14,61 Minuten 0,59 Sekunden vor der Schweizerin, die damit vorzeitig Kristall für die Disziplinwertung fixierte. Sie hatte beide Abfahrten in Val di Fassa und zuletzt auch sämtliche Super-Gs gewonnen. Nachdem sie vier einschlägige Rennen im Weltcup en suite für sich entschieden hatte, war sie auch in Cortina d'Ampezzo zur Weltmeisterin im Super-G avanciert. Dritte am Sonntag wurde die Schweizerin Corinne Suter (0,72).

Tamara Tippler (+1,17) landete als beste Österreicherin an achter Stelle, Christine Scheyer (1,56) auf Platz zwölf. Aufgezeigt hat Michaela Heider (1,68) mit Startnummer 47. Die 25-jährige Steirerin schwang als 15. ab und lag damit einen Platz vor Stephanie Venier, Cornelia Hütter legte als 21. ein gutes Super-G-Comeback hin.

Gut-Behrami wies, angesprochen auf die Stürze, im ORF darauf hin, dass nicht nur die Saison bereits lang sei, sondern auch drei Speedrennen an einem Wochenende "körperlich als auch im Kopf anstrengend" seien. (honz, 28.2.2021)

Ergebnisse des Weltcup-Super-G der alpinen Ski-Damen am Sonntag in Val di Fassa:

1. Federica Brignone (ITA) 1:14,61

2. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:15,20 +0,59

3. Corinne Suter (SUI) 1:15,33 +0,72

4. Elena Curtoni (ITA) 1:15,39 +0,78

5. Francesca Marsaglia (ITA) 1:15,44 +0,83

6. Marta Bassino (ITA) 1:15,47 +0,86

7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:15,51 +0,90

8. Tamara Tippler (AUT) 1:15,78 +1,17

9. Tessa Worley (FRA) 1:16,10 +1,49

10. Breezy Johnson (USA) 1:16,15 +1,54

. Alice Robinson (NZL) 1:16,15 +1,54

12. Christine Scheyer (AUT) 1:16,17 +1,56

13. Michelle Gisin (SUI) 1:16,25 +1,64

14. Wendy Holdener (SUI) 1:16,27 +1,66

15. Michaela Heider (AUT) 1:16,29 +1,68

16. Stephanie Venier (AUT) 1:16,37 +1,76

17. Tiffany Gauthier (FRA) 1:16,38 +1,77

18. Roberta Melesi (ITA) 1:16,41 +1,80

19. Jasmine Flury (SUI) 1:16,54 +1,93

20. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:16,66 +2,05

21. Cornelia Hütter (AUT) 1:16,67 +2,06

22. Priska Nufer (SUI) 1:16,71 +2,10

23. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:16,79 +2,18

24. Kira Weidle (GER) 1:16,96 +2,35

25. Julia Pleschkowa (RUS) 1:17,08 +2,47

26. Laura Gauche (FRA) 1:17,13 +2,52

. Joana Hählen (SUI) 1:17,13 +2,52

28. Jasmina Suter (SUI) 1:17,17 +2,56

29. Mirjam Puchner (AUT) 1:17,21 +2,60

. Marusa Ferk (SLO) 1:17,21 +2,60

Weiters:

32. Petra Vlhova (SVK) 1:17,27 +2,66

33. Ariane Rädler (AUT) 1:17,50 +2,89

36. Nadine Fest (AUT) 1:17,76 +3,15

Ausgeschieden u.a.: Rosina Schneeberger (AUT), Kajsa Vickhoff Lie (NOR), Tifany Roux (FRA), Isabella Wright (USA), Laura Pirovano (ITA)