Kajsa Vickhoff Lie auf dem Weg ins Krankenhaus. Foto: AP/Elvis Piazza

Val di Fassa – Der Super-G der Damen in Val di Fassa ist von schweren Stürzen überschattet worden. Zunächst hat es Kajsa Vickhoff Lie erwischt. Die Norwegerin wurde in die Fangzäune geschleudert und mit dem Hubschrauber geborgen. Sie dürfte sich schwerer an den Beinen verletzt haben. Nach einer längeren Unterbrechung wurde das Rennen fortgesetzt, ehe auch Rosina Schneeberger schwer zu Sturz kam. Auch sie krachte heftig in die Fangnetze.

Federica Brignone hat indes die imposante Serie der Schweizerin Lara Gut-Behrami beendet. Die Italienerin führt nach 20 Läuferinnen in 1:14,61 Minuten 0,59 Sekunden vor der Schweizerin, die beide Abfahrten in Val di Fassa und zuletzt auch sämtliche Super-Gs gewonnen hatte. Nachdem sie vier einschlägige Rennen im Weltcup en suite für sich entschieden hatte, war sie auch in Cortin d'Ampezzo zur Weltmeisterin im Super-G avanciert. Dritte ist die Schweizerin Corinne Suter (0,72). Tamara Tippler (+1,17) rangiert an achter Stelle.

Gut-Behrami wies angesprochen auf die Stürze im ORF darauf hin, dass nicht nur die Saison bereits lang ist, sondern auch drei Speedrennen an einem Wochenende "körperlich als auch im Kopf anstrengend" seien. (honz, 28.2.2021)