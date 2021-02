Aktuell ist die App in der Beta, den Nutzernamen kann jedoch mit einer Voranmeldung schon sichern.

Foto: Facebook

Während man bei Facebook auch gern einmal Features anderer Apps übernimmt, will man mit der neuen App Bars Vorreiter sein. Nutzer sollen hier 60 Sekunden lange Rap-Videos produzieren und damit eine Community aufbauen.

Beginner und Fortgeschrittene

Die App unterlegt die eigene Stimme mit einem gewählten Beat, der Rest muss vom Jungkünstler selbst kommen. Das Werk landet dann in einem Feed, der an TikTok erinnert. Die obligatorische Bewertung durch andere User darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Mit einem "fire" kann man seine Bewunderung gegenüber den Rappern kundtun.

Damit auch schüchterne Musiker ein Video aufnehmen, verspricht die App eine Autotune-Option und "Effekte wie im Tonstudio". Wer sich in Bars als Beginner deklariert, bekommt Hilfe in Form eines Reim-Wörterbuchs. Auf "sehr erfahrener Rapper" wartet ein Freestyle-Modus, der acht zufällig Wörter aussucht, die dann in einem Song verarbeitet werden müssen.

Beta-Phase



Fertig scheint die App noch nicht zu sein, da aktuell nur eine geschlossene Beta zur Verfügung steht. Um sich seinen Künstlernamen jetzt schon zu sichern, kann man sich jedoch bereits voranmelden. Eine weitere Einschränkung ist die momentane, exlusive Verfügbarkeit auf iOS. Das liegt aber wohl an der Beta und der Tatsache, dass zunächst der US-Markt angesprochen werden soll.

Man darf gespannt sein, wie sich die Beta entwickelt und ab wann mehr Leute Bars ausprobieren können. Für all jene, die sich selbst nicht als Rapper sehen, dürfte zumindest das Konsumieren anderer User Unterhaltungswert bieten. (aam, 28.2.2021)