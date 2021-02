Der neue Zürich-"Tatort" entwickle sich zu einem TV-Revier, "wo so wenig Testosteron versprüht wird wie in keinem anderen", attestiert Christian Buß im "Spiegel". "Schoggiläbe" halte "ein paar schöne saftige Psycho-Twists über Geburt und Herkunft parat, bevor die Handlung in ein elegant gebautes Schuld-und-Sühne-Drama mündet".