Tritt als Stripteasetänzerin auf: Mia Kirshner in Atom Egoyans Thriller "Exotica", der die Schicksale fünf unterschiedlicher Menschen verknüpft – Arte, 21.50 Uhr. Foto: Ego Film Arts / Courtesy of Johnnie Eisen

19.40 REPORTAGE

Re: Überleben im Holocaust – Geheimen Verstecken auf der Spur Natalia Romik sucht in Polen nach jüdischen Verstecken aus der Zeit des Holocaust. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Das Ende einer Affäre (The End of the Affair, GB/USA 1999, Neil Jordan) Liebe in Kriegs zeiten: Der Schriftsteller Maurice Bendrix (Ralph Fiennes) spürt dem abrupten Ende einer Affäre nach. Neil Jordan verfilmte Graham Greenes Roman als nüchternes Drama mit einer souveränen Julianne Moore in der Hauptrolle. Bis 21.50, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Verpackung Zum Auftakt eines Schwerpunkts zum Thema Verpackung widmet sich ORF 3 dem Plastik sackerl-Dilemma, gefolgt von den Dokus Achtung Verpackung um 21.05 und Eingeschweißt und abgesackt – Wie sicher ist unser Essen? um 21.55. Zum Schluss heißt es um 22.30 Unverpackt – Nachhaltig leben ohne Plastik. Bis 23.20, ORF 3

20.15 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight (USA 2008, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. The Dark Knight ist der mittlere Teil seiner fulminanten Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle. Bis 23.10, ATV

21.10 MAGAZIN

Thema bei Christoph Feurstein: Eine Zukunft ohne Lockdown? Wege aus der Corona -Krise. / "Ringo" hilft Obdachlosen. / Arabella – der Fixstern von Starmania. Bis 22.00, ORF 2

21.50 THRILLER

Exotica (CDN 1994, Atom Egoyan) Im mondänen Strip-Club Exotica laufen die Schicksale eines Schmugglers, eines DJs, der Clubbesitzerin, einer Tänzerin und eines Stammkunden zusammen – meisterhaft verwoben vom kanadischen Regisseur Atom Egoyan (Das süße Jenseits), der dafür unter anderem mit dem Fipresci-Kritikerpreis in Cannes ausgezeichnet wurde. Bis 22.35, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag. Zwischen Traum und Trauma Im ORF-Kulturmagazin geht es um die Golden Globes, die Initiative #ActOut und den Künstler Joseph Beuys, dem das Belvedere 21 zum 100. Geburtstag eine Aus stellung widmet. Ab 23.15 ist die Doku Rose Valland – Widerstandskampf im Museum über eine französische Museumsangestellte zu sehen, die im Zweiten Weltkrieg heimlich die Kunstplünderungen der Nazis doku mentierte. Bis 0.00, ORF 2

23.35 DOKU-FIKTION

Die allseitig reduzierte Persönlichkeit (D 1978, Helke Sander) Edda Chiemnyjewski ist 34, geschiedene Mutter einer Tochter und arbeitet als freie Pressefotografin in Westberlin. In ironischer Anspielung auf die in der DDR propagierte "allseitig entwickelte Persön lichkeit" zeigt die Regisseurin und Hauptdarstellerin Helke Sander eine Frau, die in allen Belangen ständig Abstriche machen muss. Bis 1.10, Arte