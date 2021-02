Inter ließ gegen Genoa nichts anbrennen. Foto: EPA/MATTEO BAZZI

Mailand – Inter Mailand hat die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft zumindest für wenige Stunden ausgebaut. Die Mailänder setzten sich am Sonntag gegen den Liga-13. Genoa mit 3:0 durch und um vorerst sieben Punkte vom ersten Verfolger und Lokalrivalen AC Milan ab, der im Abendspiel der 24. Runde noch bei der fünftplatzierten AS Roma gastierte. Für Inter trafen Romelu Lukaku mit einem Blitztreffer (1.), Matteo Darmian (69.) und Alexis Sanchez (79.).

Lukaku, der schon nach 32 Sekunden zum 18. Mal in dieser Saison erfolgreich war, bereitete die anderen beiden Tore auch vor. Fixiert wurde bereits der fünfte Sieg in Folge, in den jüngsten sieben Serie-A-Partien musste man nur einen Gegentreffer hinnehmen. Atalanta Bergamo schloss mit einem 2:0-Erfolg bei Sampdoria Genua – dem dritten Meisterschaftssieg en suite – nach Punkten zum drittplatzierten Titelverteidiger Juventus Turin auf, der eine Partie weniger ausgetragen hat. (APA, 28.2.2021)