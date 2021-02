Den Kopfball von Stefan Savic wehrte Villarreals Goalie noch ab, der mitfliegende Alfonso Pedraza bugsierte den Ball aber ins Tor. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Villarreal – Atletico Madrid hat seine Minikrise beendet und die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft gefestigt. Nach drei Pflichtspielen in Folge ohne Sieg setzte sich die Mannschaft von Trainer Diego Simeone am Sonntag bei Salzburgs Europa-League-Bezwinger Villarreal mit 2:0 (1:0) durch. Alfonso Pedraza (25.) brachte die Rojiblancos per Eigentor in Führung, der von seiner Corona-Infektion genesene Portugiese Joao Felix (69.) erhöhte.

Atletico liegt fünf Punkte vor dem FC Barcelona, der am Samstag bei Europa-League-Sieger FC Sevilla 2:0 gewann und ein Spiel mehr bestritten hat. Rekordmeister und Titelverteidiger Real Madrid folgt mit einem weiteren Zähler Rückstand, die Königlichen können aber am Montag beim Tabellenfünften Real Sociedad aus San Sebastian wieder auf Rang zwei klettern und den Druck auf den Stadtrivalen hoch halten. (sid, red, 28.2.2021)