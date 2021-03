Auf Twitter versicherte US-Außenminister Antony Blinken den Menschen in Hongkong, dass die USA an ihrer Seite stehe. Foto: AFP / Manuel Balce Ceneta

Washington/Hongkong – Die US-Regierung hat die Festnahme und Anklage von Anhängern der demokratischen Opposition in Hongkong scharf kritisiert. Außenminister Antony Blinken teilte am Sonntagabend auf Twitter mit, die USA forderten die sofortige Freilassung der Betroffenen. "Politische Partizipation und freie Meinungsäußerung sollten keine Verbrechen sein. Die USA stehen an der Seite der Menschen in Hongkong."

In Hongkong waren zuvor 47 Oppositionsanhänger wegen angeblicher Verstöße gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz festgenommen und angeklagt worden. Die Angeklagten sollen am Montag unter dem Vorwurf der Staatsgefährdung vor Gericht erscheinen, wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" am Sonntag berichtete.

Prominente Aktivisten in Haft

Am Montagmorgen haben sich in Hongkong Hunderte vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Unter strengen Sicherheitsauflagen kamen noch vor dem Morgengrauen die Unterstützer zu einer der größten Kundgebungen seit dem Ausbruch des Coronavirus vor dem Gericht in West Kowloon zusammen. Einige Demonstranten hielten große gelbe Transparente hoch auf denen stand: "Lasst alle politischen Gefangenen sofort frei."

Bei den 47 Aktivisten handelt sich um die gleiche Gruppe von Oppositionellen, die bereits im Jänner bei einer großen Polizeiaktion vorläufig festgenommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt worden war. Gegen alle bis auf acht von ihnen ist nun Anklage erhoben worden. Unter den Angeklagten befindet sich der prominente Aktivist Joshua Wong, der bereits im Gefängnis sitzt. Auch der ebenfalls bekannte Aktivist Benny Tai wurde angeklagt.

China hatte das umstrittene Sicherheitsgesetz trotz scharfer internationaler Proteste verabschiedet. Der Regierung in Peking zufolge sollen damit Abspaltung, Subversion, und Terrorismus bekämpft werden. Viele westliche Staaten werfen China vor, Bürgerrechte in Hongkong auszuhöhlen und die Demokratiebewegung mundtot machen zu wollen. (APA, 1.3.2021)