Die Coronakrise schlägt nach wie vor einen langen Schatten auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Ende Februar lag die krisenbedingte Arbeitslosigkeit bei rund 110.000 Personen, insgesamt waren mehr als eine halbe Million Menschen in Österreich arbeitslos. Foto: Reuters

Einmal schlechte Nachrichten und einmal nicht ganz so schlechte Nachrichten veröffentlichte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag. Wie an jedem ersten Werktag des Monats präsentierte das AMS die Arbeitsmarktzahlen des Vormonats, diesmal für den Februar. Dabei zeigt sich: Die Gesundheitskrise hat den Arbeitsmarkt weiter fest im Griff, die Arbeitsmarktkrise ist längst nicht vorbei. Im Jahresvergleich lag die Februar-Arbeitslosigkeit um rund 110.000 Arbeitslose höher als im Februar des Vorjahres, insgesamt waren insgesamt rund 509.000 Menschen Ende Februar ohne Job.

Im Monatsvergleich zeigte sich jedoch ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit – im Februar waren rund 31.000 Personen weniger arbeitslos als noch im Jänner. Das liegt auch an der jüngsten Öffnung des Handels und personalintensiver Branchen wie Friseuren körpernahen Dienstleistern.

Tourismus leidet

Ein Blick in die Statistik zeigt: Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind weiterhin Gastronomie und Tourismus. Folglich leiden stark auf Tourismus ausgelegte Bundesländer am meisten. In Tirol stieg die Arbeitslosenquote im Jahresvergleich etwa um mehr als 100 Prozent.

In Summe liegt die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition derzeit bei 10,7 Prozent und damit um 2,6 Prozentpunkte höher als im Februar 2020.

Die Kurzarbeit ist weiterhin gefragt. Ende Februar waren rund 496.000 Personen zur Kurzarbeit angemeldet. Insgesamt wurden vom AMS bisher rund 6,4 Milliarden Euro für die Corona-Kurzarbeit ausgezahlt. "Die Februarbilanz zeigt hinsichtlich der Arbeitsmarktentwicklung einen leicht positiven Trend", sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in einer Aussendung.

Statistischer Effekt

Wirkung zeigen wird auch der Jahrestag des ersten Lockdowns im März – allerdings aus rein statistischen Gründen. "Im März werden die Arbeitslosenzahlen im Vorjahresvergleich sehr deutlich sinken, denn der nahezu vollständige Lockdown des Vorjahrs führte zu noch höheren Vergleichszahlen", wird AMS-Vorstand Johannes Kopf im AMS-Monatsbericht zitiert: "Ein Grund zur Entwarnung ist dies allerdings noch nicht." (luis, 1.3.2021)