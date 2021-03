Zlatko Kranjčar (1956–2021) Foto: Reuters/Popov

Zagreb – Zlatko Kranjčar ist laut kroatischen Medien nach kurzer Krankheit im Alter von 64 Jahren verstorben.



Kranjčar absolvierte zwischen 1984 und 1990 201 Spiele für Rapid Wien, erzielte dabei 106 Tore und wurde mit den Hütteldorfern 1987 und 1988 Meister. Im Europacup-Finale 1985 erzielte er bei der 1:3-Niederlage in Rotterdam gegen Everton das Ehrentor.



Seine letzte Station als Spieler war 1991 VSE St. Pölten. Im ersten Länderspiel von Kroatien als eigenständige Nation lief Kranjčar gegen die USA im Oktober 1990 als Kapitän der Auswahl ein.



Als Trainer war er unter anderem bei Dinamo Zagreb erfolgreich. Als kroatischer Teamchef arbeitete Kranjčar von 2004 bis 2006. Zuletzt war er von 2018 bis 2019 Coach der iranischen U23-Nationalmannschaft.

Der SK Rapid Wien spricht auf seiner Website von einer "schockierenden und tieftraurigen Nachricht". In Gedenken an "Zizo" wird Rapid das kommende Wiener Derby, das am Sonntag bei der Austria gespielt wird, mit Trauerflor bestreiten. (red; 1.3.2021)