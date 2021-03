Die beste Bewertung bekam das Studium Darstellende Kunst an der Universität für Musik und darstellende Kunst. Mit Platz sieben ist es das einzige österreichische Studienfach in den Top Ten

Mit dem siebenten Platz im Studienfach "Darstellende Kunst" hat die Universität für Musik und darstellende Kunst die beste Platzierung einer österreichischen Hochschule erlangt. Foto: apa

Mit elf Studienfächern unter den besten 50 konnten österreichische Hochschulen im "QS World Universty Ranking by Subjets" eine neue Bestmarke erzielen, dennoch schaffte es nur ein Studienfach unter die Top Ten. Zum elften Mal veröffentlichte die auf Hochschulanalysen spezialisierte Plattform QS das Ranking, insgesamt wurden 13.883 Studienfächer an 1.440 Universitäten weltweit nach ihrer akademischen Reputation, ihrer Forschungsleistung, aber auch ihrer Reputation am Arbeitsmarkt analysiert. Aus Österreich wurden 98 Studienprogramme von 16 Hochschulen bewertet.

Die Spitzenplätze sind fest in US-Händen. Mit jeweils zwölf ersten Plätzen teilen sich die Harvard University und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) den ersten Platz mit den meisten bestplatzierten Studiengängen weltweit.

Auf Platz sieben beim Studienfach Darstellende Kunst findet sich die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien – als einzige österreichische Hochschule in den Top Ten. Im Vergleich zum Vorjahr – Platz vier – fiel die Bewertung aber schlechter aus. Knapp nicht mehr in die Top Ten schaffte es das Studienfach Darstellende Kunst der Universität Mozarteum Salzburg. Nach Platz 22 im vergangenen Jahr liegt es aktuell auf Rang elf.

Das Studienfach Publizistik und Kommunikationswisschenschaften an der Uni Wien schafft den 24. Platz im Fächerranking. Nach den beiden Platzierungen des Studienfachs Darstellende Kunst ist dies das drittbeste Ergebnis einer österreichischen Hochschule.

Gemessen an den Topplatzierungen nach Studienfächern ist die ETH Zürich die beste Universität in Kontinentaleuropa. Bei den Studiengängen Geologie, Geophysik sowie Earth & Marine Sciences ist sie an erster Stelle gereiht. (red, 4.3.2021)