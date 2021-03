"It's been a cold and lonely winter", sangen bereits die Beatles in einem Lied, das auch recht gut zur allgemeinen Stimmungslage passt. Denn ja, es war ein kalter Winter, ja, das Jahr war wahnsinnig anstrengend, ja, was die Zukunft bringt, ist ungewiss. Doch die Hoffnung ist zäh und nur schwer umzubringen. Auch in schwierigen Zeiten gibt es schöne Momente, die uns mit Hoffnung erfüllen und Kraft geben. Und schließlich endet ja das Lied mit: "Here comes the sun and I say it's all right".

Welchen hoffnungsvollen Anblick haben Sie in letzter Zeit daheim, auf Spaziergängen, in der Stadt oder in der Natur fotografiert? Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos zum Thema "Hoffnung" an userfotos@derStandard.at – eine Auswahl wird veröffentlicht!