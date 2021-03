Bernhard Führer ist Betriebswirt und verfügt über mehr als 20 Jahre Investmenterfahrung. Er ist auf dem Gebiet der Vermögensveranlagung aktiv und wendet seine langjährig gesammelten Erkenntnisse auf die Analyse und Konzeption von Vermögenswerten und beständigen Portfolios an. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit dem nachhaltigen Schutz von Vermögenswerten und mit Familien- und Nachfolgeplanungen. Er ist Windhag-Leistungsstipendiat, Stipendiat der Michael-von-Zoller-Stiftung, der Karl-Seitz- und Julius-Raab-Stiftung. Seit jeher ist er in verschiedenen Freiwilligenorganisationen, im sozialen Bereich und in der Hilfe für den Nächsten engagiert.

