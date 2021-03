Hat Ihre Schlafqualität und -quantität im letzten Jahr abgenommen? Was hat Ihnen geholfen?

Wie ist es um Ihren Schlaf bestellt? Foto: getttyimages/istockfoto/KatarzynaBialasiewicz

Endlich liegt man unter der warmen Decke, das Licht ist abgedreht, jetzt könnte er sich langsam einstellen, der Schlaf. Doch es passiert: nichts. Beziehungsweise kein erholsamer Schlaf, und das für Stunden. Plötzlich wieder hellwach, geht man innerlich Dinge durch, die man wieder nicht geschafft hat oder bereits seit Monaten aufschiebt, sämtliche Sorgen, die man mit sich herumschleppt, bis man irgendwann völlig erschöpft doch noch für eine Weile wegdriftet. Andere schlafen zwar problemlos ein, können dann aber nicht durchschlafen und wachen viel zu früh auf. Was alle verbindet: Irgendwann ist der Zug für eine erholsame Nachtruhe abgefahren, und man weiß bereits vor Sonnenaufgang, dass man komplett gerädert durch den kommenden Tag gehen wird. Bei diesem User ist es das Wissen, am nächsten Tag früh rauszumüssen, das einem entspannten Einschlafen im Weg steht:

Schlimm genug, wenn das einmal passiert. Wenn aber einer schlaflosen Nacht die nächste folgt und dann die nächste und man schließlich über längere Zeit an Schlafstörungen leidet, ist das nicht nur belastend und anstrengend, es kann sich auch auf die Gesundheit auswirken. Umso besser, wenn man herausfindet, was einem zu besserer Nachtruhe verhilft, so wie dieser User:

Ein anderer hat sich schließlich erfolgreich Hilfe gesucht:

Mit welchen Schlafproblemen haben oder hatten Sie zu kämpfen?

Wie hat es sich auf Ihre Verfassung ausgewirkt? Haben Sie im letzten Jahr eine Veränderung an Ihrem Schlafrhythmus und -verhalten feststellen können? Und was hat Ihnen letztendlich geholfen? Teilen Sie Ihre Tipps und Erfahrungen im Forum! (aan, 3.3.2021)