Das Spiel kann man ausschließlich zu zweit spielen.

Foto: EA

Journalisten aus Dänemark, Chile, England und natürlich auch Österreich waren bei der ersten großen Präsentation des Koop-Spiels It Takes Two eingeladen. Josef Fares, Gründer der Hazelight Studios, führte energetisch durch die Präsentation, hatte zunächst aber noch mit dem technischen Setup zu kämpfen. "Es ist, als würde ich mit mir selber reden. Ich sehe euch alle nicht. Über was rede ich gerade? Ach ja, It Takes Two. Ihr werdet es lieben!" Fares ist voller Adrenalin. Man merkt seine Begeisterung für sein neuestes Spiel.

Electronic Arts

A Way Out



Die Hazelight Studios sind in Stockholm beheimatet. Brothers und A Way Out waren die ersten Spiele des Entwicklers, und beide wurden mit Lob überhäuft. So sehr, dass sich Branchengröße Electronic Arts nach A Way Out auch als Geldgeber für das neueste Projekt zur Verfügung stellte. Wie schon in den anderen Games steht auch bei It Takes Two das gemeinsame Spiel im Vordergrund. "Das Spiel lässt sich nur zu zweit spielen, alleine funktioniert es nicht. Wir haben dafür ganz neue Mechaniken benutzt. Seit dem letzten Spiel sind wir ein besseres Studio geworden", sagt Fares.

Die Story des Spiels ist schnell erzählt. Cody und May sind unglücklich verheiratet und wollen sich scheiden lassen. Ihre Tochter Rose findet das weniger gut, und Disney-esk wünscht sie sich, dass sich ihre Eltern wieder vertragen. Als Konsequenz verwandeln sich diese in kleine Spielzeugpuppen, die ab sofort ein gemeinsames Abenteuer erleben, bei dem sie zusammenarbeiten müssen, um heil wieder zurück ins richtige Leben zu finden.

Ein Buch als Erzähler? Nicht nur diese Tatsache erinnert an Disney-Klassiker. Foto: EA

Gemeinsam stark



Jedes Level im Spiel ist anders. Es gibt Puzzle- und Action-Abschnitte, in denen die Fähigkeiten der beiden Charaktere kombiniert werden müssen. So schießt der eine etwa Bälle, die der andere mit seiner Kanone entzünden kann. Erst durch das Zusammenspiel sind so Gegner zu besiegen und Fallen zu umgehen. In einem anderen Level haben beide Figuren jeweils einen halben Magneten umgeschnallt und müssen sich für ein Rätsel richtig von Objekten anziehen lassen, bevor im Idealfall am Ende der Story auch zwischen den Beiden wieder Anziehungskraft herrscht.

Einen Mangel an Ideen kann man den Entwicklern nicht absprechen. Mal findet man sich in 2D-Jump-’n’-Run-Sequenzen, dann wieder in Action-Rollenspiel-Abschnitten, die an Diablo erinnern. Dabei haben die zwei Hauptfiguren nie die selben Fähigkeiten, sondern müssen immer mit Synnergien ihrer Möglichkeiten arbeiten. Wer alles im Spiel ausprobieren will, muss deshalb ein zweimaliges Durchspielen in Erwägung ziehen.



"Ihr müsst dieses Spiel mit jemandem spielen, mit dem ihr auch reden könnt und wollt, sonst funktioniert es nicht. Man muss die Person nicht lieben, aber vielleicht verliebt ihr euch während des Spielens." Das wird voraussichtlich wohl nicht passieren, sieht man sich den permanenten Stress an, den uns das Spiel bereitet. Dennoch ist es erfrischend, Fares zuzuhören, wie er völlig überzeugt von seiner neuen Kreation spricht. Dabei liest er nicht von einer Präsentation ab, was in der Branche mittlerweile üblich ist. Woran man das merkt? Er kratzt sich wenig elegant und hörbar am Kopf, springt thematisch und ärgert sich, dass der Release des Spiels den Valentinstag verpasst hat: "Wie konnten wir den Valentinstag nicht berücksichtigen? Das wäre doch perfekt gewesen!" Das kann alles auch gut einstudiert sein, aber dann hätte Fares in jedem Fall eine zweite Karriere als Schauspieler in der Schublade.



Das Spiel sieht auch Splitscreen vor, wenn man online mit dem Partner spielt. Foto: EA

Eindruck

Nach den ersten Stunden mit It takes Two wird klar, dass es sich bei diesem Spiel um etwas Besonderes handelt. Man merkt die Liebe der Entwickler für die Thematik, die vielen Genres und die Inszenierung. Der Wechsel zwischen den Abschnitten wirkt nicht aufgesetzt, sondern folgt einem roten Faden. Spielerisch orientiert man sich an Genre-Größen und macht damit einen wirklich guten Job, auch wenn man nie die Komplexität der Vorbilder erreicht. Wenn die Spielzeit nicht zu kurz ausfällt und auch die anderen Levels eine ähnliche Qualität aufweisen, sollten sich begeisterte Couch-Gamer den 26. März vormerken.

Nachdem die Präsentation von der Energie von Hazelight-Chef Fares gelebt hat, soll diese Energie auch diesen Text beenden. Herr Fares, Sie sind am Wort. "Wir gehen gemeinsam ins Kino, gehen gemeinsam essen. Koop-Gameplay und gemeinsam eine Story in Spielen zu erleben ist so unterrepräsentiert. Wir lieben Couch-Koop. Wir lieben gute Storys. Ich hoffe, ihr liebt It Takes Two." (Alexander Amon, 2.3.2021)