Ein weiterer skurriler Zoom-Auftritt fand Ende Februar statt.

Skurrile Auftritte in Zoom-Konferenzen scheinen in Zeiten der Pandemie nicht abzubrechen. Nachdem Mitte Februar ein Anwalt versehentlich als Katze zu Gericht erschien, tauchte vergangenen Donnerstag der US-amerikanische Schönheitschirurg Scott Green inmitten seines OP-Saals und mit einem Patienten auf dem Operationstisch bei einer Zoom-Anhörung auf.

"Hallo, Herr Green? Sind Sie für den Prozess verfügbar? Es sieht so aus, als ob Sie gerade in einem Operationssaal sind", soll ein Gerichtsdiener den Chirurgen im Youtube-Livestream gefragt haben, der am 25. Februar ausgestrahlt wurde. Der Arzt antwortete kurzerhand mit dem Hinweis, dass man ruhig fortfahren könne, da er trotz allem aussagen könne, berichtet die "Sacramento Bee".

WJBF

Termin verschoben, Fall wird überprüft

Weniger belustigt schien der zuständige Richter, Gary Link, gewesen zu sein: "Wenn ich mich nicht irre, sehe ich also einen Angeklagten, der sich inmitten eines Operationssaals befindet und aktiv damit beschäftigt ist, einen Patienten zu versorgen. Ist das korrekt?" Trotz Entschuldigung und Versicherung, dass das kein Problem sei, brach Link die Anhörung kurz darauf ab. Er fühle sich nicht wohl dabei, wenn sich Green während der Anhörung inmitten einer Operation befinde.

Die kalifornische Ärztekammer kündigte zudem in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme die Überprüfung des Falles an, da von Ärzten erwartet werde, dass sie bei der Behandlung ihrer Patienten bestimmte Standards einhalten. (red, 1.3.2021)