Das Jailbreak-Tool "Unc0ver" erhielt kürzlich ein großes Update. Mit der sechsten Version der Software gelingt es zum ersten Mail, auch die Sicherheitsmechanismen eines iPhone 12 zu neutralisieren. Das hat auch zur Folge, dass dies für alle anderen iOS-Geräte gilt.

iPhone 12 geknackt

Den Entwicklern zufolge soll dies ab iOS 11.0 und bis zur iOS-Version 14.3 funktionieren. Mit dem Tool können Nutzer oder Angreifer beispielsweise von Apple nicht autorisierte Software auf ihren Smartphones und Tablets installieren. Jedoch soll die Lücke bereits mit 14.4 wieder geschlossen sein. Außerdem gibt es keine Möglichkeit für Anwender, von 14.4 auf 14.3 zurückzukehren.

Der Unc0ver-Jailbreak lässt sich mithilfe einer App durchführen, die manuell auf dem iPhone installiert werden muss. Unter Windows oder MacOS muss dafür die App "Altstore" installiert werden, das iPhone per USB mit dem Rechner verbunden sein und die App Unc0ver installiert und ausgeführt werden. Der Jailbreak sei auf verschiedenen iPhone-Modellreihen getestet worden, heißt es, darunter iOS 14.3 auf einem iPhone 12 Pro Max. Aber auch ein Jailbreak für 14.4 soll existieren, berichtet heise.de. "checkra1n", so der Name des Jailbreaks, soll derzeit hingegen nur mit älteren Modellen des Apple-Smartphones funktionieren. (red, 1.3.2021)