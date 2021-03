Pro

von Franziska Zoidl

Wer im Homeoffice sitzt, hat wenige Gründe, aus dem Haus zu gehen. Andere Menschen sieht man nur noch virtuell. Gedränge gibt es im Homeoffice keines mehr. Man erlebt keine Rushhour in der U-Bahn, keine Schlange vor dem Bäcker in der Mittagspause, keine Happy Hour in der Lieblingsbar.

Schön also, endlich mal rauszukommen. Beim Warten in einer Schlange lässt sich wunderbar Leute schauen, was daheim viel zu kurz kommt. "Aha, trägt man das jetzt so?", möchte man angesichts unfassbar weiter Mäntel in der Schlange zum Beispiel fragen.

Gleichzeitig können aufmerksame Zuhörerinnen Infos zu etwaigen Beziehungsproblemen der Mitwartenden aufschnappen. All das, während man gemächlich einen Schritt vor den anderen setzt. Das ist fast meditativ. Bis man irgendwann ins Geschäft darf – wenn man das denn will.

Seien wir uns ehrlich: Wer im Homeoffice sitzt, hat wenige Gründe, das Haus zu verlassen. Und noch weniger Anlässe, neues Gewand auszuführen.