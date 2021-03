Frauen in Bildern

Sarah Moon, Dior Fall/Winter 2017–2018 Haute Couture Foto: Sarah Moon, Dior Fall/Winter 2017–2018 Haute Couture, Greta Varlese für "Dior Magazine", Winter 2017

Sie hat den Slogan "We Should All Be Feminists" auf T-Shirts populär gemacht: Nun hat Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri einen 240 Seiten umfassenden Bildband herausgebracht, der 33 Fotografinnen feiert – von Brigitte Niedermair über Sarah Moon (im Bild die Couture-Kollektion 2017/18) bis Bettina Rheims.

Der Bildband "Her Dior: Maria Grazia Chiuri’s New Voice" von Kreativchefin Maria Grazia Chiuri erscheint im New Yorker Rizzoli-Verlag, 85,–Euro.





Hält gut

Kameratasche von Versace Foto: Hersteller

In ihr finden Jause und Smartphone Platz. Runde Kameratasche mit Nieten und Medusenkopf vom italienischen Modehaus Versace. 1150 Euro

Klingt Gut

Lautsprecher von Bang & Olufsen Foto: Hersteller

Im neuen Wohnloft von Bang & Olufsen in der Wiener Argentinierstraße erlebt man Audiostysteme im heimeligen Ambiente. Lautsprecher 2000 Euro

Schützt gut

Fischermütze von Gucci Foto: Hersteller

Wer sich noch immer keine Fischermütze zugelegt hat, mag vielleicht gleich mit einem extravaganten Modell von Gucci loslegen. 350 Euro

Geht gut

Ballerinas von Vagabond Foto: Hersteller

Die einen lieben sie, die anderen lassen sie nicht in den Schuhschrank: Ballerinas spalten die Gemüter. Modell Layla von Vagabond. 100 Euro

Schmiert gut

Feuchtigkeitscreme von La Mer Foto: Hersteller

Wer viele Stunden im Homeoffice verbringt, kann eine Feuchtigkeitscreme gut gebrauchen. Creme von La Mer (15 ml). 80 Euro

Wärmt gut

Rippstrickshirt von Alpha Tauri Foto: Hersteller

Die Generation Z hat das Rippstrickshirt entdeckt: Das Exemplar von Alpha Tauri wurde aus recycelten Mischfasern gefertigt. 169 Euro

