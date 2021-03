Der Rum "Ron Johan" ist auf 627 Flaschen limitiert. Foto: Hersteller

Die Dichte an guten Schnapsbrennern hierzulande ist erfreulich hoch. Doch kaum ein anderer hat sich so sehr dem Veredeln von Obst verschrieben wie der steirische Brenner Alois Gölles.

Seit mehr als 40 Jahren zählen die Edelbrände aus Riegersburg zu den besten des Landes. Es sind also enorm große Fußstapfen, in die Sohn David hier tritt. Mit der Marke Ruotker’s kreierte er vor knapp zwei Jahren mit Katharina Fleck seine eigene Produktlinie, ohne dabei auf seine Wurzeln zu vergessen.

In einem ehemaligen Wirtshaus in Lembach lagern unzählige Fässer mit Gin, Whisky und Rum und warten darauf, abgefüllt zu werden. Manche von ihnen sind bereits abgefüllt, wie der auf gerade einmal 627 Flaschen limitierte Rum "Ron Johan".

Der Rum lagerte nach einigen Jahren im Eichenfass für 22 Monate in einem alten Portweinfass. Wie alle Whiskys und Rums von Gölles kommt auch dieser aus Zuckerrohrmelasse völlig ohne Farb- und Aromastoffe aus. Cremig und elegant präsentiert sich das Destillat am Gaumen. Mit Ruotker’s will Gölles den Beweis antreten, dass Rum aus der Steiermark jenem aus wärmeren Regionen in nichts nachsteht. Übung gelungen! (Alex Stranig, RONDO, 17.3.2021)