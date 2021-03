Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht



[Wissenschaft] Einige Zahlen, die gegen österreichweite Öffnungen sprechen.

[Wirtschaft] Zahlt sich aufsperren überhaupt aus? – Hotels in der Zwickmühle.

[Inland] Regierung stuft Öffnungsschritte regional ab, Vorarlberg beginnt.

Das rote Zittern um die Kärntner Hauptstadt.

FPÖ-Politiker Haider mit anderen EU-Rechtspolitikern bei Trump-Rede.

[Kommentar] Lockerungen: Keine Grenzen für Viren.

Shaming hat wieder Hochsaison. Vor allem Jugendliche, die sich in Gruppen treffen, werden immer wieder kritisiert und unter Generalverdacht gestellt.

[Video] How to: Corona-Selbsttest.

[International] Der Balkan fühlt sich in Sachen Corona-Impfung im Stich gelassen.

[Mitreden] Erlebnisse beim Gebrauchtwagenkauf und -verkauf.

[Wetter] Besonders im Rheintal, inneralpin sowie über den Niederungen Nord- und Ostösterreichs beginnt der Tag teils mit Nebel oder Hochnebel. Am Vormittag setzt sich die Sonne dann langsam überall durch und scheint den Rest des Tages meist gänzlich störungsfrei. Über weite Strecken ist es nahezu wolkenlos. Windschwach bei Frühtemperaturen zwischen minus 8 und plus 1 Grad und Tageshöchsttemperaturen von 6 bis 16 Grad. Am mildesten ist es im Westen und Süden. Bis 15 Grad.

[Zum Tag] 1969: Der Prototyp des Überschall-Verkehrsflugzeuges Concorde hat in Toulouse seinen Erstflug.