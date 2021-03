Kein Symbolfoto: Jannik Vestergaard von Southampton.

Liverpool – Southampton von Trainer Ralph Hasenhüttl kommt in der englischen Fußball-Premier-League nicht mehr in Tritt. Am Montag gingen die "Saints" bei Everton als 0:1-Verlierer vom Platz und kassierten damit die achte Niederlage in den jüngsten neun Ligapartien.

Als Tabellen-14. ist Southampton nur noch sieben Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. Everton feierte dank Richarlison (9.) den zweiten Sieg en suite und liegt als Siebenter nur zwei Punkte hinter den CL-Plätzen. (APA, 1.3.2021)