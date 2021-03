Die Wirtshäuser warten, wie dieses in der Steiermark, sehnlich aufs Aufsperren. Nun verheißt die Regierung ein Comeback zu Ostern – wenn die Infektionskurve keinen Strich durch die Rechnung macht. Foto: Gerald John

Frage: Auf welche Lockerungen von den Corona-Beschränkungen dürfen sich die Österreicher einstellen?

Antwort: Ad hoc auf gar keine. Die Regierung stachelt erst einmal nur Vorfreude an. Zu Ostern, so der am Montag von der türkis-grünen Koalition mit den Landeshauptleuten ausgehandelte Plan, sollen die Schanigärten der Wirtshäuser und Cafés aufsperren dürfen, konkret ab 27. März. Bereits ab 15. März soll wieder gemeinsamer Jugend- und Schulsport möglich sein.

Frage: Gelten diese Ziele für ganz Österreich?

Antwort: Nein, in Vorarlberg darf es sogar ein bisschen schneller gehen. Im westlichsten Bundesland soll die Gastronomie bereits am 15. März aufsperren, und zwar nicht nur outdoor, sondern auch in Innenräumen. Ein negativer Corona-Test werde – so wie in ganz Österreich vorgesehen – Voraussetzung sein, verspricht Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), wie alt dieser sein darf, sei aber noch nicht geklärt. Außerdem wünscht er sich, das auch zu Hause vorgenommene Selbsttests gültig sein werden – dafür brauche es aber noch eine Möglichkeit, das Ergebnis digital aufs Handy zu laden.

Offen sind auch noch die konkreten Regeln, unter denen ein weiterer anvisierter Öffnungsschritt stattfinden soll: Ebenfalls ab 15. März will Vorarlberg wieder erste Veranstaltungen und Aktivitäten speziell für Kinder und Jugendliche, etwa im Sport oder im Musikbereich, zulassen.

Frage: Warum darf Vorarlberg, wie es heißt, "Pilotregion" spielen?

Antwort: Weil die Infektionszahlen nirgendwo in Österreich so niedrig sind wie dort: Zuletzt wies Vorarlberg eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern von 73,3 auf, der Bundesschnitt liegt mit 161,3 mehr als doppelt so hoch. Außerdem gilt das "Ländle" wegen seiner geografischen Lage als prädestiniert für einen kontrollierten Feldversuch. Der Arlberg bildet eine natürliche Barriere, es gibt nur einen großen Verkehrsweg ins restliche Österreich. Dass massenhaft Tiroler zum Wirtshausbesuch ins Nachbarland strömen werden, hält Wallner für kein großes Risiko, wie er im Ö1-"Morgenjournal" erläuterte: Laut aktuellen Bestimmungen muss sowieso jeder Tiroler bei der Ausreise einen gültigen negativen Test vorweisen.

Allerdings weiß man aus Vorarlberg auch: Die Lage kann sich rasch drehen. Vor ein paar Wochen verbuchte der Westen noch die höchste Inzidenzzahl von ganz Österreich.

Frage: Ist die Entwicklung denn jetzt stabil?

Antwort: Nicht wirklich. Auch in Vorarlberg sind wie in ganz Österreich die Fallzahlen gestiegen, doch vor allem ein Umstand lässt das Land besser dastehen: Die ansteckendere britische Virusvariante B.1.1.7 ist hier am wenigsten verbreitet. Vor dem Arlberg beträgt der Anteil an den Gesamtinfektionen nur 32,6 Prozent, im Burgenland und in Salzburg liegen die Werte hingegen bereits bei über 75 Prozent.

Doch auch die Vorarlberger rechnen mit weiter steigenden Zahlen, weshalb die Öffnungsschritte keineswegs in Stein gemeißelt sind. Wenn die Zahlen dramatisch steigen, stellt Wallner klar, werde man die Pläne überdenken müssen. Das gilt, so ist zu vernehmen, für ganz Österreich: Bei einem massiven Wachstum der Infektionsraten werden die Schanigärten wohl auch zu Ostern zubleiben. Fix ist de facto wohl nichts.

Frage: Spricht denn angesichts der Zahlen überhaupt etwas für Öffnungen?

Antwort: Ein Argument, das bei der Präsentation am Montagabend nicht nur die Politiker bemühten, sondern das auch ihr Berater Oswald Wagner, Vizerektor der Med-Uni Wien, in den Mund nahm: Ein wachsender Teil der Bevölkerung sei einfach nicht mehr bereit, den Lockdown-Regeln zu folgen. Bevor sich immer mehr Menschen heimlich treffen, sei es klüger, das Bedürfnis nach sozialem Leben mit kontrollierten Öffnungen zu kanalisieren. Viele Experten sind – gelinde gesagt – allerdings äußerst skeptisch, und dem Vernehmen nach gilt das auch für das Gesundheitsministerium. Vor allem die Ländervertreter sollen aber auf die Öffnung der Gastronomie gedrängt haben.

Frage: Ergreift die Regierung denn neue Mittel, um den Infektionsanstieg zu dämpfen?

Antwort: Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nennt ein Vier-Punkte-Programm. Erstens Schwerpunktkontrollen an "Hotspots", um die Einhaltung der Regeln sicherzustellen. Zweites die Ausweitung der FFP2-Masken-Pflicht auf Bereiche, wo derzeit nur ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben ist – etwa an Arbeitsplätzen. Drittens Präventionskonzepte für Betriebe. Viertens "Schutzkonzepte" für Bezirke, wo die Inzidenz über 400 Fällen pro sieben Tagen und 100.000 Einwohnern liegt, soll etwa heißen: Wer raus will, muss sich – wie derzeit in Tirol der Fall – freitesten. In die Ziehung müssten demnach derzeit Hermagor in Kärnten, St. Johann im Pongau in Salzburg und die Stadt Wiener Neustadt in Niederösterreich kommen.

Frage: Erntet die Regierung für die Öffnungen Applaus?

Antwort: Während Virologen an der Verträglichkeit zweifeln, sind Interessenvertreter abseits von Vorarlberg enttäuscht. Für Gastwirte-Vertreter Mario Pulker ist die Schanigarten-Öffnung zu Ostern nicht mehr als "ein Tropfen auf dem heißen Stein" und "ein Schlag in die Magengrube": Viele Lokale hätten gar keinen oder einen zu kleinen Außenbereich, weshalb sich die begrenzte Öffnung für viele wirtschaftlich nicht auszahle. Abermals gehe ein entsetzter Aufschrei durch die Branche, sagt Pulker und fordert eine Aufstockung der Hilfsgelder.

Frage: Wann dürfen Hotels aufsperren?

Antwort: Ab April gebe es Hoffnung auf erste Schritte – Konkreteres lässt sich die Regierung nicht entlocken. Von "Frustration und Enttäuschung" spricht deshalb Hotellerie-Vertreterin Susanne Kraus-Winkler. Mit jeder weiteren Verschiebung würden immer mehr Betriebe samt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Vertrauen in eine planbare baldige Öffnung verlieren: "Je länger eine solche hinausgezögert wird, um so schwieriger wird es auch, Mitarbeiter zu halten oder für die kommende Saison zu finden."

Frage: Und die Kultur?

Antwort: Auch da ist von April die Rede, mit Ausnahme Vorarlbergs eben, wo Wallner Veranstaltungen speziell für die Jugend in Aussicht stellt. Was und wie genau, ist unklar.

"Das ist albern", reagierte Stephanie Gräve, Intendantin des Vorarlberger Landestheaters, auf Anfrage der APA und zeigte sich "vollkommen überrascht": "Ich weiß noch nicht, was das bedeutet." Sie könne sich nicht vorstellen, dass sie Produktionen nur Schulklassen, nicht aber den Abonnenten des Theaters anbieten dürfe. Zudem sei die kleine Spielstätte des Hauses, in dem vor allem Kinderstücke liefen, unter den derzeitigen Pandemie-Bedingungen bloß für 28 Besucher zugelassen. (Gerald John, 2.3.2021)