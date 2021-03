Foto: Reuters/Pool

London – Premierminister Boris Johnson will die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 nach Großbritannien holen. "Wir sind sehr, sehr erpicht darauf, den Fußball im Jahr 2030 nach Hause zu bringen", sagte Johnson der Boulevardzeitung "Sun" vom Dienstag. "Es ist die Heimat des Fußballs, und es ist der richtige Zeitpunkt. Es wäre ein absolut wunderbare Sache für das Land", sagte Johnson.

Die WM soll von Großbritannien und Irland gemeinsam ausgetragen werden. Angesichts des im Vorjahr vollzogenen EU-Austritts hat das Vorhaben auch immense politische Bedeutung. Johnson bemüht sich, den Brexit als Erfolgsgeschichte darzustellen. In dem "Sun"-Interview bot er auch an, dass Großbritannien die Austragung weiterer Spiele der paneuropäischen EM 2020 übernehmen könnte, die wegen der Pandemie auf den kommenden Sommer verschoben wurde.

Finanzminister Rishi Sunak hat in seinem Budget, das er am Dienstag vorstellen wollte, bereits 2,8 Millionen Pfund (3,23 Millionen Euro) für die Bewerbung des WM-Vorhabens eingeplant, heißt es in dem Zeitungsbericht. Die Fußballverbände von England, Schottland, Wales, Nordirland und Irland begrüßten die politische Unterstützung für die WM-Pläne.

Die WM hat erst einmal im Geburtsland des Fußballs stattgefunden. 1966 holte England dabei auch seinen bisher einzigen Weltmeistertitel. (APA, 2.3.2021)