Was ziehen Sie an, wenn Sie nach dem Lockdown ausgehen, fragten wir Musikerin Rose May Alaba. Sie wählte einen ärmellosen Blazer des Labels Aim, Mafalda Rakoš drückte auf den Auslöser. Foto: Mafalda Rakoš

Rose May Alaba: "Ich habe mich für Instagram herausgeputzt"

Rose May Alaba (26) ist Musikerin, demnächst erscheint ihre neue Single "Lemonade". www.rose-may.com Foto: Mafalda Rakoš

STANDARD: Verlernt man während so einer Pandemie, sich aufzumascherln?

Rose May Alaba: Ich gebe zu, dass ich in den letzten Monaten oft in der Jogginghose zu Hause gesessen bin. Ich konnte ja keine Konzerte geben, keine Veranstaltungen besuchen, nichts. Ich habe aber gemerkt: Wenn ich mir etwas Schönes anziehe, bin ich motivierter. Deshalb war Instagram in den vergangenen Monaten besonders wichtig: Da konnte ich mich präsentieren. Ich hab mich also vor allem für Social Media herausgeputzt.

STANDARD: Zu welcher Gelegenheit tragen Sie den Blazer und die Lederhose?

Alaba: Ich könnte mir vorstellen, das Outfit zu einer Hausparty oder einem Dinner mit Freunden anzuziehen. Auf der Bühne trage ich lieber farbenfrohe Kleider. Letztlich entscheidet aber immer das Bauchgefühl.

STANDARD: Wie wählen Sie Ihre Mode aus?

Alaba: Marken sind mir nicht so wichtig, ich mag lieber besondere Stücke von unbekannteren Designern. Auf Blazer kann ich übrigens nur ganz schwer verzichten. Dieses ärmellose Modell mit den Ketten ist vom deutschen Label Aim, gekauft habe ich es bei Not Another Concept Store in Wien. Ich habe das Stück schon vor dem ersten Lockdown besorgt und nur auf den richtigen Augenblick gewartet, es zum ersten Mal auszuführen. Offensichtlich sollte das wohl dieser Fototermin sein!

"Den Frack holen wir zum Opernball wieder raus"

Anouk Lamm Anouk (sitzend) und Marleen Roubik (liegend) leben als Künstlerin und Juristin in Wien. www.anouklammanouk.com Foto: Mafalda Rakoš

STANDARD: Was tragen Sie denn da?

Anouk Lamm Anouk: Wir haben vor ein paar Wochen in diesen Anzügen geheiratet. Die Fracks haben wir online bei einem Herrenausstatter bestellt. Zum Glück ist alles gutgegangen. Wir haben Maß genommen, ein Outfit musste gar nicht abgeändert werden, bei Marleen nur eine Kleinigkeit an der Hose. Sogar die Herrenhemden, die wir diesmal durch Rollkragenpullover ersetzt haben, passten. So schick haben wir uns schon seit eineinhalb Jahren nicht gemacht.

STANDARD: Zu welcher Gelegenheit ziehen Sie die Anzüge an, wenn der Lockdown vorbei ist?

Anouk Lamm Anouk: Zum Opernball 2022 natürlich! Uns fallen aber auch viele andere Anlässe ein, auf die wir uns freuen: eine Galerieeröffnung oder ein gesetztes Dinner mit anschließender Party. Genauso gut können wir uns darin als Hochzeitsgäste vorstellen – der Braut stehlen wir damit nicht die Show, zumindest nicht bei einem Hetero-Paar.

STANDARD: Was haben Sie während des Lockdowns getragen?

Anouk Lamm Anouk: Ganz oft von Kopf bis Fuß Schwarz. Oder Pyjama-Sets, da muss man nicht darüber nachdenken, ob die beiden Stücke zusammenpassen, am liebsten ziehen wird die von der Designerin Praline Le Moult an.





Michael Buchinger: "Hammeroutfit, zehn von zehn Punkten!"

Michael Buchinger (28) ist Youtuber. Im Juni erscheint sein neues Buch "Hasst du noch alle?!" www.michaelbuchinger.at Foto: Mafalda Rakoš

STANDARD: Wann holen Sie Ihre Lackhose und das Blumenhemd raus?

Michael Buchinger: Das Outfit würde ich im Club U tragen. Dort bin ich vor dem Lockdown gerne ausgegangen, auch wenn die Location eng und stickig und die Klo-Situation nicht die beste ist. Das Blumenhemd, die Schuhe und die Hose habe ich eigentlich für Bühnenauftritte angeschafft. Den Kauf der Lackhose bereue ich zugegebenermaßen schon ein bisschen: Man kommt in ihr ordentlich ins Schwitzen und macht beim Gehen merkwürdige Geräusche.

STANDARD: Sie machen auf Youtube immer wieder Fashion- Reviews. Wie würden Sie Ihr Outfit kommentieren?

Buchinger: Hammeroutfit, zehn von zehn Punkten, absolut fantastisch! Da bleibt wenig der Fantasie überlassen, man versteht sofort, welche Persönlichkeit in einer solchen Lackhose steckt. Besonders hervorzuheben sind die Schuhe, eine wirklich gute Investition.

STANDARD: Trennen Sie im Kleiderschrank zwischen Youtube, Bühnenauftritten und normalem Leben?

Buchinger: Zu Hause bin ich tatsächlich eher neutral angezogen. Sobald ich auf der Bühne bin, wird das Outfit aufregender. Wenn ich meine hautenge Lackhose trage, weiß ich: Jetzt bin ich im Arbeitsmodus. Mache ich mich für meine Videos fertig, achte ich darauf, dass das Oberteil zum Hintergrund und zur Tagesverfassung passt. Auf eine Jogginghose habe ich mich trotz des Lockdowns bis heute nicht eingelassen.





Anthea Schranz: "Ich trage sogar Hausschuhe mit Absatz"

Anthea Schranz (24) ist Künstlerin und Musikerin. Vor kurzem hat sie den Song "S.P.A.M" veröffentlicht, im Frühsommer kommt ihre erste EP "Xea" heraus. @_nthea Foto: Mafalda Rakoš

STANDARD: Was ziehen Sie auf der ersten Party nach dem Lockdown an?

Anthea Schranz: Auch wenn ich schon lange vor dem Lockdown begonnen habe, nicht mehr so viel auszugehen: Diesen Zweiteiler würde ich mir sofort wieder für eine Party ausborgen. Es handelt sich dabei um ein selbst genähtes Outfit einer befreundeten Designerin (Tina Enöckl), das ich mir extra für das Shooting ausgeliehen habe. Ich mag die vielen Schnürungen, das Unkonventionelle wie Elegante daran, überhaupt mixe ich modisch gern feminine und androgyne Elemente – meine Welt ist fantastisch, poppig, bunt. Ich werde übrigens immer wieder auf meinen Manga-Look angesprochen, der ist mir aber eher so passiert.

STANDARD: Würden Sie das Outfit auch auf der Bühne tragen?

Schranz: Ich habe erst im Lockdown begonnen, Musik zu machen. Mein erstes Konzert muss also ganz besonders werden. Dazu braucht’s ein ausgefalleneres Kleid, noch mehr Make-up und eine verrücktere Frisur.

STANDARD: Wann haben Sie das letzte Mal eingekauft?

Schranz: Vor zwei Wochen habe ich auf Depop ein T-Shirt bestellt. Ich konsumiere sehr bewusst, unterstütze mit meinen Käufen lieber kreative Freunde und Bekannte als die Fast-Fashion-Industrie. Dafür habe ich schon gefühlt tausendmal meine Haarfarbe gewechselt, im Moment trage ich Extensions.

STANDARD: Hand aufs Herz: Sie sind im Lockdown nie in Jogginghosen zu Hause gesessen?

Schranz: Oh doch, meine Trainingshose von Adidas mag ich sehr gern, kombiniert wird sie aber immer mit hohen Schuhen. Ich trage sogar Hausschuhe mit Absatz.

(Anne Feldkamp, RONDO, 5.3.2021)