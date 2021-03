Verabschiedet sich 2022 vom ZDF: Thomas Bellut. Foto: imago images/Mike Schmidt

ZDF-Intendant Thomas Bellut hat keine Pläne für eine dritte Amtszeit und will sich nicht noch einmal bewerben. Damit hört Bellut nach seiner zweiten Amtszeit im März 2022 auf.Das hat Bellut am Dienstag an alle Mitglieder des Fernsehrats bekannt gegeben, wie Leonhard Dobusch, der Wirtschaftswissenschafter von der Universität Innsbruck ist seit 2016 im Bereich "Internet" im ZDF-Fernsehrat vertreten, auf netzpolitik.org schreibt. Bellut steht seit März 2012 an der Spitze des ZDF. Davor war er von 2002 bis 2012 Programmdirektor. Der ZDF-Intendant wird vom Fernsehrat für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

"Die kommenden zwölf Monate bieten noch zahlreiche Herausforderungen: Corona, Digitalisierung, die Finanzausstattung des ZDF, die Wahlberichterstattung, um nur einige zu nennen. Am 15. März 2022 ist es dann nach 40 spannenden Jahren im Mediengeschäft Zeit für einen neuen Lebensabschnitt", so Bellut in einer Aussendung des ZDF. (red, 2.3.2021)