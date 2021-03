Der iMac-Prozessor wurde für die Weltraummissionen modifiziert, um hoher Strahlung und Temperaturschwankungen widerstehen zu können. Foto: AFP/NASA

Apple-Fans werden sich vermutlich noch an den iMac G3 erinnern, der ab 1998 in mehreren bunten Farben zum Kauf erhältlich war. War dieser mit für die damalige Zeit neuester Technologie ausgestattet, sollte man meinen, dass ebendiese etwa 23 Jahre später obsolet ist. Offenbar jedoch nicht überall: Denn der Mitte Februar auf dem Mars gelandete Nasa-Rover Perseverance verwendet denselben – allerdings modifizierten – Power-PC-750-Prozessor, den auch Apple damals in seinen Computern verbaute. Das berichtet das Wissenschaftsmagazin "New Scientist".

Dabei handelt es sich um einen Single-Core-Prozessor mit einer Taktung von 233 MHz, was für moderne Verhältnisse unfassbar langsam ist. Allerdings sei er der erste seiner Art gewesen, der die sogenannte "Dynamic Branch Prediction" umsetzte, die auch heute noch im Einsatz ist, berichtet "Gizmodo". Das bedeutet, dass die CPU eine fundierte Vermutung über zukünftig zu verarbeitende Prozesse aufstellt, um die Effizienz zu verbessern.

Fit für hohe Strahlenbelastung

Um den iMac-Prozessor fit für den Mars zu machen, musste er jedoch modifiziert werden, um der hohen Strahlung und den Temperaturschwankungen widerstehen zu können. Die strahlungsgehärtete Version der CPU wird von BAE Systems produziert und trägt den Namen RAD 750. Diese soll zwischen 200.000 und 1.000.000 Rad Strahlung und Temperaturen zwischen minus 55 und plus 125 Grad Celsius aushalten können. Diese Sonderanfertigungen lässt sich der Produzent 200.000 Dollar pro hergestellte Einheit kosten.

Doch warum entschied sich die Nasa für diese offensichtlich veraltete Technologie? Der Grund dafür seien Verlässlichkeit und Robustheit der eingesetzten Materialien, sagte schon 2014 Matthew Lemke, der an der Entwicklung des Nasa-Raumfahrzeugs Orion beteiligt war, in "The Space Review". Genau aus diesem Grund wird der RAD 750 derzeit für den Betrieb von rund 100 Satelliten in der Erdumlaufbahn genutzt. (mick, 2.3.2021)