User teilen Aufnahmen von Verwandten und Freunden, in denen sie die Pornhub-Signation abspielen und prüfen, ob diese sich ertappt fühlen

Auf Tiktok gibt es einen neuen Trend. Foto: Pornhub

Auf Tiktok hat sich ein neuer Trend entwickelt, bei dem Nutzer auf die Pornografieplattform Pornhub anspielen. So spielen die User in ihren Beiträgen kurz die Signation der Plattform, die im Regelfall vor der Wiedergabe eines Videos auf Pornhub zu hören ist, und filmen dabei die Reaktion ihres Gegenübers. Auf diese Weise wollen sie herausfinden, ob die Melodie erkannt und die gefilmte Person somit "ertappt" wird.

Zum Einsatz kommt dabei ein Mash-up, also eine Zusammenstellung zweier Tondateien. Dieses Mash-up besteht einerseits aus der Signation von Pornhub, andererseits aus dem Lied "Red Bone" des Interpreten Childish Gambino. Die Nutzer filmen meist Geschwister oder Eltern – und zeigen sich dabei immer wieder überrascht, wie jung die Personen teilweise sind, die die Musik erkennen. Zu finden ist der Trend unter dem Titel "hey lol". In die Wege geleitet wurde er vom 17-jährigen Tiktoker Khaleel. Dieser wollte eine Parodie erstellen, indem er auf frischer Tat ertappt wird und rasch zu dem Song wechselt.

Die Pornografieplattform war in den letzten Monaten aufgrund von Vorwürfen, zu wenig gegen missbräuchliche Inhalte zu tun, in Kritik geraten. Mittlerweile wurde daher eine Ausweispflicht für Uploader eingeführt. Dadurch soll verifiziert werde, dass alle Darsteller in einem Beitrag volljährig sind und dass die Aufnahme einvernehmlich stattgefunden hat. (red, 2.3.2021)