Sie sind winzig klein, wiegen meist weniger als ein Päckchen Zucker und kämpfen trotzdem mit all ihrer Kraft ums Überleben: Frühchen. So werden Babys bezeichnet, die vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen – nach unten hin sind 23 Wochen in den allermeisten Fällen die Grenze, bei der eine Überlebenschance gegeben ist.



Dank lebenserhaltender Technologie und optimaler Überwachung und medizinischer Betreuung auf Frühchenstationen haben die Babys meist gute Chancen, in der künstlichen Umgebung heranzureifen, Atmen, Saugen und Schlucken zu lernen und sich zu entwickeln. Und trotzdem stellt eine verfrühte Geburt des Kindes sowohl für die Neugeborenen selbst als auch für die Eltern meist eine große Herausforderung dar.

Viel Zuwendung und Körperkontakt sind für die Frühchen besonders wichtig. Foto: Heribert CORN

Angespannte Wochen

Denn die Sorge, ob es dem Kind gut geht, wie es sich entwickelt oder ob es später mit Problemen und Folgen der Frühgeburt zu kämpfen hat, ist oft groß. Vor allem geht der Alltag abseits der Frühchenstation bei den meisten Eltern normal weiter. Während man einerseits die wenigen Stunden mit dem Baby genießt und diesem die maximale Zuwendung schenken möchte, verbringt man die meiste Zeit des Tages getrennt vom Kind. Diese Situation kann je nach Entwicklung des Babys oft Wochen, aber auch Monate andauern. Auch nach dem Krankenhausaufenthalt bleiben bei vielen die Sorge und Angst bestehen, ob es dem Kind gut geht. Diese Userin berichtet von ihrer Erfahrung:

