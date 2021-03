Auch in Bregenz soll Mitte März wieder aufgesperrt werden: Ihre Meinung dazu? Foto: APA/BARBARA GINDL

Vorarlberg geht als aktueller Pandemiemusterschüler voran. Bereits am 15. März sollen hier – ein negativer Corona-Test vorausgesetzt – Schanigärten und Lokale wieder für Gäste geöffnet werden dürfen. Erste Veranstaltungen und Aktivitäten für Kinder und Jugendliche im Kultur- und Musikbereich sollen ebenfalls ab Mitte März möglich sein. Und so geht das westlichste Bundesland Österreichs als "Pilotregion" in die nächste Lockerungsphase, nirgends sonst im Land sind derzeit Infektionszahlen und die Sieben-Tage-Inzidenz so niedrig wie hier. Durch den Arlberg vom Rest des Landes getrennt, spricht auch die geografische Lage Vorarlbergs für dessen Einsatz als Testregion.

Fix sind diese nächsten Lockerungsschritte aber nicht. Steigen die Zahlen dramatisch, wird man auch die Pläne neu evaluieren müssen. Eher skeptisch steht dieser User den neuen Entwicklungen gegenüber:

Wie geht es Ihnen als Vorarlbergerin oder Vorarlberger mit den geplanten Öffnungsschritten?

Freuen Sie sich, oder sind Sie eher besorgt und skeptisch? Teilen Sie Ihre Überlegungen und Bedenken im Forum! (aan, 3.3.2021)