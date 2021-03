Ein Patty Melt ist eine Mischung aus Grilled Cheese Sandwich und Burger: ein Fleischlaibchen (Patty) in einem Sandwichbrot mit viel Käse (Melt) und Röstzwiebeln. In den USA findet man dieses Sandwich seit den 1950ern – und das fast ausschließlich auf den Speisekarten von Diners.

Was das Fleisch betrifft, ist Rindsfaschiertes mit einen Fettanteil von rund 20 Prozent die beste Wahl. Als Brot wird meist ein helles, feinporiges Toast- oder Sandwichbrot verwendet – in den USA oft auch ein helles Roggensandwichbrot.

"Swiss" oder "American" Käse kommt für Patty Melts am häufigsten zum Einsatz. Es soll jedenfalls ein milder Käse sein, der gut schmilzt – hier Gouda. Die Verwendung von Käse in Scheiben vereinfacht die Zubereitung, aber ein Käse in Blockform passt genauso.

Zum Schluss noch ein Wort zu den Zwiebeln: Wichtig ist, die Zwiebelringe möglichst gleichmäßig zu schneiden, dann bräunen sie gleichmäßiger. Man soll sie auch keinesfalls zu scharf anbraten, sodass ein Teil noch fast roh ist, während sich einzelne Zwiebeln schon sehr dunkel färben. Lieber etwas länger Zeit lassen, damit alle Zwiebeln gleichmäßig golden bräunen.

Zutaten für 4 Sandwiches:

2–3 mittlere Zwiebeln (250 g)

je 1 EL Öl und Butter

220 g Gouda

2–3 EL weiche Butter

2 TL Dijonsenf (optional)

500 g Rindsfaschiertes

1/2 gestrichener TL Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

8 Scheiben Toast- oder Sandwichbrot

Rezept-Patty-Melt.pdf Größe: 0,16 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.