Die 24-jährige Nivedita studiert bei der charismatischen Saraswati Postkoloniale Theorie. Sie bewundert ihre eloquente Professorin, die für sie auch eine wichtige Identitätsfigur ist. Doch es bricht ein Skandal herein: Saraswati ist in Wahrheit weiß und keine Woman of Color, wie sie vorgegeben hat. Saraswati ist Sara Vera Theilmann. Darf man eine Identität ab- und anlegen, wie es einem passt? Und, wenn ja: Was bedeutet das für die Debatten über Rassismus und Identitätspolitik? Unser "Lesezeichen"-Gast Melisa Erkurt, Autorin und Journalistin, bespricht mit Beate Hausbichler Mithu Sanyals vieldiskutierten Roman "Identitti". (red, 5.3.2021)

Über diesen Podcast "Lesezeichen" ist der STANDARD-Buchklub für Literatur, die uns begeistert und bewegt. Wir besprechen dabei gemeinsam mit einem Gast Neuerscheinungen von Autor*innen, die mit ihren Romanen oder Sachbüchern für Debatten gesorgt haben. Drei Wochen vor dem Buchklub erfahren Sie auf derStandard.at, was wir besprechen werden – so können Sie mitlesen und uns Ihre Fragen oder Statements zum Buch an album@derStandard.at schicken. "Lesezeichen" hören Sie ab jetzt jeden Freitag auf derStandard.at, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Projektleitung: Zsolt Wilhelm. Produktion: Laura Schmidt, Anna Caroline Kainz. Musik von Audio Boutique.