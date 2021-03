Im Achtelfinale gegen Rosengard Außenseiter – Hinspiel am Mittwoch in Malmö

Foto: EPA/Leanza

Malmö – Als Außenseiter geht das Frauenteam des SKN St. Pölten in das Achtelfinale der Women's Champions League. Österreichs Meister steht erstmals unter den 16 besten Frauen-Clubs in Europa und gastiert am Mittwoch (18.00 Uhr) beim FC Rosengard in Malmö. Das Rückspiel gegen den schwedischen Rekordmeister steigt am Mittwoch nächster Woche (20.30/beide live ORF Sport +) in St. Pölten.

Die Niederösterreicherinnen haben sich im Dezember mit zwei Zu-null-Siegen gegen Zürich für das Achtelfinale qualifiziert. Nun wartet aber ein anderes Kaliber. Rosengard liegt auf Platz neun der UEFA-Clubrangliste, St. Pölten auf Platz 22. "Möchte man es auf die Männer-Rangliste umlegen, trifft hier Red Bull Salzburg (22.) auf den FC Liverpool (9.)", zog St. Pölten einen Vergleich.

"Sie bestehen fast ausschließlich aus Nationalteamspielerinnen von europäischen Top-Teams, wie Schweden oder Dänemark", erklärte Trainerin Maria Wolf. Was auf ihr Team zukommt, war auch im Länderspiel auf Malta zu erahnen. Fünf Rosengard-Spielerinnen waren im Kader der Schwedinnen, die gegen das ÖFB-Team einen 6:1-Sieg feierten. (APA, 2.3.2021)