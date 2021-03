Leipzig fehlt Kapitän Marcel Sabitzer. Foto: EPA/FILIP SINGER

Leipzig – RB Leipzig muss im Viertelfinale des DFB-Pokals sehr wahrscheinlich auf zwei Schlüsselspieler verzichten. Wie Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag bekanntgab, wird Außenverteidiger Angelino am Mittwochabend (20.45 Uhr/live ARD und Sky) gegen den VfL Wolfsburg nicht zur Verfügung stehen. Zudem sind die Aussichten bei Kapitän und ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer schlecht, der am Dienstag ebenfalls wegen muskulärer Probleme nicht trainierte.

"Wir entscheiden das am Mittwochmorgen. Das sieht aber eher ambitioniert aus", sagte Nagelsmann, dessen Club im Cup zum bereits fünften Mal seit 2011 auf die Wolfsburger trifft. Dreimal gewann RB, einmal der VfL. "Das ist schon kurios", befand Nagelsmann. In der vergangenen Saison gewann Leipzig in der 2. Runde 6:1 in Wolfsburg. Im jüngsten Bundesliga-Duell trennten sich beide Mannschaften ebenfalls beim VfL 2:2.

Die aktuelle Serie der Wolfsburger mit übergreifend elf Spielen ohne Niederlage beeindruckt Nagelsmann. "Man muss sie bis zum Ende auf dem Zettel haben. Sie haben seit Wochen einen Lauf, sind keine Eintagsfliege", betonte der 33-Jährige. "Sie haben einen guten Trainer und gute Spieler wie Maxence Lacroix dazu geholt, die nicht unbedingt jeder auf dem Zettel hatte. Zudem sind sie total eingespielt, spielen oft mit derselben Elf." (APA, 2.3.2021)