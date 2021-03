Der Fall Nawalny hat zu diplomatischen Verstimmungen zwischen dem Westen und Russland geführt. Foto: Reuters

Brüssel – Die USA haben Sanktionen gegen russische Staatsfunktionäre verhängt, um Russland für die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny zu bestrafen. Die US-Regierung informierte am Dienstag darüber, dass die Schritte in enger Absprache mit der EU gesetzt wurden. Zunächst waren keine Angaben zu konkreten Personen oder involvierten Behörden bekannt.

Das Präsidialamt in Moskau hatte zuvor gewarnt, ein solches Vorgehen der USA würde die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern nur noch weiter belasten. Außenminister Sergej Lawrow sagte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax, sollten die USA Sanktionen beschließen, werde Russland in gleicher Weise reagieren.

EU sanktioniert Gefängnisverwaltungschef und Generalstaatsanwalt

Zuvor hatten sich bereits die EU-Mitgliedsstaaten auf neue Sanktionen gegen ranghohe russische Beamte verständigt – wegen der Inhaftierung Nawalnys. Ein entsprechender Rechtsakt wurde am Dienstag im schriftlichen Verfahren verabschiedet und soll in Kürze im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden, wie die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten in Brüssel erfuhr.

Betroffen von den europäischen Strafmaßnahmen sind demnach der russische Generalstaatsanwalt Igor Krasnow und der Chef des zentralen Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin. Zudem richten sich die Sanktionen gegen den Chef des Strafvollzugsdienstes, Alexander Kalaschnikow, sowie den Befehlshaber der Nationalgarde, Viktor Solotow.

Zur Verhängung der EU-Strafmaßnahmen wurde erstmals ein neues, im vergangenen Jahr geschaffenes Sanktionsinstrument genutzt. Dieses ermöglicht es, in der EU vorhandene Vermögenswerte von Akteuren einzufrieren, die schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen begehen oder davon profitieren. Zudem werden unter anderem EU-Einreiseverbote verhängt.

Moskau spricht von Sackgasse

Am Montag hatten die Botschafter der EU-Mitgliedsstaaten grünes Licht für die neuen Sanktionen gegeben. Der russische Vizeaußenminister Alexander Gruschko hatte daraufhin gesagt, die neuen Strafmaßnahmen kämen nicht überraschend. "Es wird eine Reaktion von unserer Seite geben. Die EU geht weiter einen unrechtmäßigen Weg, das ist eine absolute Sackgasse." Russland reagierte auf Sanktionen der EU in der Vergangenheit etwa mit Einreisesperren gegen leitende Beamte.

Ein russisches Gericht hatte am Samstag vor einer Woche eine Verurteilung Nawalnys zu zweieinhalb Jahren Straflager bestätigt. Ihm wurde der Verstoß gegen Bewährungsauflagen vorgeworfen, als er sich zur Behandlung nach einem Giftanschlag im Sommer zur Behandlung in Deutschland befand. Zur Haft wurde Nawalny in das Straflager N2 in der Kleinstadt Pokrow gebracht, die rund 200 Kilometer östlich von Moskau liegt.

Nach dem Giftanschlag hatte die EU bereits sechs Russen auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Unter ihnen waren Vertraute von Staatschef Wladimir Putin wie der stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung, Sergej Kirijenko, und der Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow. (APA, red, 2.3.2021)