Lang ist's her. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Endlich einmal wieder dem etwas weicher gewordenen Körper im Fitnesscenter etwas zu tun geben. Davon träumen derzeit einige. Denn es ist nun bereits über vier Monate her, dass man – Corona sei Dank – weder den Crosstrainer noch die Langhanteln, weder die Beinpresse noch die TRX-Station des Stammstudios nutzen kann.

Eine herausfordernde Situation für die Anbieter, keine Frage. Welcher Umgang damit gefunden wird, variiert aber von Studio zu Studio: Während die einen ihren Kundinnen und Kunden die monatlichen Beiträge ausgesetzt haben, buchen andere weiter ab, obwohl sie bis auf weiteres geschlossen halten. Diese Monate würden hinten an die Vertragsdauer angehängt, heißt es dann auf Nachfrage oder auf der Studiowebsite. Doch was, wenn man sich, selbst nach der Öffnung aller Sportstätten, erst einmal nicht vorstellen kann, wieder mit zahlreichen Fremden in einem geschlossenen Raum zu trainieren?

Wie geht es Ihnen damit?

Sind Sie noch Mitglied in Ihrem Fitnessstudio, oder haben Sie Ihre Mitgliedschaft gekündigt? Wie handhabt Ihr Studio die Verrechnung der Corona-Monate? Werden Sie nach Öffnung der Studios sofort weitertrainieren, oder fühlt sich das noch nicht sicher genug an? Unter welchen Bedingungen könnten Sie es sich vorstellen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 4.3.2021)