Man kann nie genügend Impfstoff haben: Kanzler Kurz setzt darauf, ihn selbst herzustellen. In den Bundesländern wird derweil höchst unterschiedlich geimpft

Kanzler Sebastian Kurz mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu: Die beiden könnten ihre politische Verbundenheit mit der Produktion von Impfstoffen erweitern. Foto: APA/Fohringer

Wien/Tel Aviv – Sebastian Kurz will und wird sich nicht mehr auf die EU verlassen und seinen Impfstoff künftig woanders beschaffen oder – im Idealfall – selbst produzieren. Österreich sucht dazu die Kooperation mit Israel und Dänemark, kündigte Kurz vor seiner Reise am Mittwoch nach Israel an. Gemeinsam mit Israel sollen in den kommenden Jahren Impfdosen der zweiten Generation für weitere Mutationen des Coronavirus produziert werden.

Im vergangenen Jahr hatte sich Israel von Österreich eine Abfuhr geholt. "Wir dachten, es gibt keine andere Option", erklärte Kanzler Kurz Anfang Jänner zum gemeinsamen Einkauf der Corona-Impfstoffe, der über die EU-Kommission organisiert wurde. Im Frühjahr 2020 war der österreichische Kanzler noch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Kontakt, um einen gemeinsamen Impfstoff-Einkauf zu organisieren. Kurz hatte damals ganz auf die First-Movers-Gruppe gesetzt, der neben Österreich und Israel auch Tschechien, Australien, Neuseeland, Dänemark, Griechenland und Norwegen angehören.

Verzicht auf separate Verträge

Dann kam der Vorschlag der EU-Kommission, den Einkauf von Impfstoffen für alle Mitgliedsstaaten zentral zu organisieren – und Österreich wollte und konnte sich dem nicht entziehen, wie Kurz erläutert. Es wäre politisch nicht möglich gewesen, wenn sich nur Österreich diesem gemeinsamen Vorhaben entzogen hätte und auch staatspolitisch nicht schlau. Also gab es eine Absage an Israel und Österreich verpflichtete sich um Juni 2020, die Impfstoffbeschaffung der EU-Kommission zu überlassen. Ein entsprechendes Dokument wurde am 29. Juni unterzeichnet, darin verpflichteten sich die EU-Mitgliedsstaaten auch, keine separaten Verträge mit den betroffenen Firmen mehr abzuschließen. Im November wurden schließlich Lieferverträge erst mit Pfizer, dann mit Moderna abgeschlossen.

In leitender Funktion auf EU-Ebene war übrigens ein Österreicher in die Beschaffung involviert. Clemens Martin Auer, Sonderbeauftragter im Gesundheitsministerium, sitzt auch im entsprechenden Lenkungsgremium der EU-Kommission.

Mittlerweile hat Österreich insgesamt 30,5 Millionen Impfstoffdosen im Wert von 388,3 Millionen Euro bestellt. Im Detail sind das:

11,1 Mio. von Biontech/Pfizer

5,9 Mio. von AstraZeneca

4,7 Mio. von Moderna

3,0 Mio. von CureVac

2,5 Mio. von Johnson&Johnson

1,9 Mio. von Novavax

1,2 Mio. von Valneva

200.000 von Sanofi

Allerdings ist nur ein Teil davon auch konkret eingeplant und budgetiert. Aktuell verimpft werden Mittel von Moderna, Biontech/Pfizer und Astra Zeneca, alle anderen sind in der EU_noch nicht zugelassen oder geliefert worden. Ab dem dritten Quartal sollten auch andere Anbieter in Österreich verfügbar sein. Das sollte den Bedarf für die kommenden Jahre abdecken. Und was nicht gebraucht wird, kann wieder abgegeben werden.

Laut Dashboard des Gesundheitsministeriums haben in Österreich zu Wochenbeginn 420.000 Menschen eine erste Dosis erhalten, das sind etwas mehr als fünf Prozent der impfbaren Bevölkerung. 230.000 Menschen wurden bereits zweimal geimpft und verfügen damit über einen vollständigen Impfschutz.

Kärnten impft schneller

Ein Blick in die Bundesländer zeigt, dass mit den bisher gelieferten Impfdosen höchst unterschiedlich umgegangen wird. Aus aktuellen Daten des Gesundheitsministeriums ist ersichtlich, welches Land wie viel Dosen erhalten und bereits verimpft hat. Dabei zeigt sich, dass Kärnten von allen Bundesländern seine Bestände am schnellsten verimpft. Nur neun Prozent der bestellten Menge sind im Lager, alles andere ist bereits verimpft. Am meisten haben Salzburg (24 Prozent) und Wien (22 Prozent) eingelagert.

Österreichweit wurden 824.000 Dosen ausgeliefert, davon wurden 684.000 Dosen bereits verimpft. 140.000 Dosen liegen in diversen Lagern, das entspricht 17 Prozent.

In Israel will Kurz vor allem über eine gemeinsame Produktion von Impfstoffen reden. Der Kanzler geht von einem Bedarf von weiteren 30 Millionen Dosen aus, die einmal jährlich an etwa sechs Millionen Menschen verimpft werden.

Deal mit Pfizer

Israel hatte Österreich im Mai eingeladen, sich in den Bemühungen um Impfstoff-Deals zusammenzutun, die österreichische Regierung hatte das Angebot ausgeschlagen. Zum damaligen Zeitpunkt war Jerusalem aber von einer Einigung mit Pfizer noch weit entfernt. Den Deal, den Israel später mit Pfizer abschloss, hätte Österreich so wohl nicht bekommen. Und zwar auch dann nicht, wenn die Regierung Kurz den Weg der vereinten EU-Beschaffung verlassen hätte.

Einerseits liegt das daran, dass sich Israel verpflichtete, Pfizer großzügiges Datenmaterial über Geimpfte und deren Nebenwirkungen zu übermitteln, im Falle Österreichs wäre das wohl an den höheren Datenschutzstandards gescheitert. Zudem hatte Pfizer ein hohes Interesse daran, Israel als Testlabor für den globalen Markt zu verwenden. Das Land eignet sich dafür, anders als Österreich, besonders gut. Es ist flächenmäßig kleiner, wodurch die Verteilung des bei minus 70 Grad zu lagernden Impfstoff leichter fällt. Israel hat wegen seiner Bedrohungslage kaum Reiseverkehr mit den benachbarten Ländern – eine Ausnahme ist der Pendlerverkehr mit dem palästinensischen Westjordanland -, sodass sich die Wirkung des Impfstoffs hier auf relativ abgeschirmtem Raum erforschen lässt. Und schließlich ist Israel ein zentral regiertes Land, in dem keine Landesregierungen an Gesetzgebung und Vollstreckung beteiligt sind. Das begünstigt ein rasches Durchimpfen der Bevölkerung.

Im Kanzleramt in Wien kam am Dienstagabend eine hochrangige Gruppe an heimischen Experten zusammen, um über eine mögliche Produktion von Impfstoffen, vor allem aber über eine verstärkte Forschung für Medikamente in Österreich zu reden. (Maria Sterkl, Michael Völker, 2.3.2021)