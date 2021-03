Das Gummiband ist eine Mogelpackung. Dazu später mehr. Manchmal reißt es auch. Dann fährt man plötzlich in zwei oder drei Kleinrudeln durch Frankreich, London, Innsbruck, New York oder vom Vulkan hinunter in die watopische Wüste. Egal was man dann tut, verhindert es dann, dass das Rudel wieder zusammenkommt – außer alle bleiben stehen. Nur tut das natürlich keiner: Irgendwer strampelt immer.

Wenn man dann beim Support fragt, was das soll, kommen meist – höflich – die Standardausreden aller Supportmenschen, die nicht sagen dürfen (oder wollen), dass sie keinen Tau haben: "Are you all using the latest Version?", "Ah, das ist ein iOS-Thema", "Das liegt an der Firmware deiner Rolle, klär das mit dem Tacx/Wahoo/Wasauchimmer-Support", "Hast du zu wenig Bandbreite?", "Hm, ein 'Layer-8-Error'. Wir melden uns."

Gerade so, als wäre "Helpdesk" nicht eine Sprache, die Sie und ich längst fließend in Wort und Schrift beherrschen. Wahrscheinlich besser als Englisch.