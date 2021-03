Mit Hogwarts Legacy soll im kommenden Jahr das erste Open World-Abenteuer im Harry Potter-Universum erscheinen (Windows, Xbox One/SX/Playstion 4/5). Die Ankündigung des Spiels sorgte bei Fans für einige Vorfreude. Getrübt wurde diese allerdings von vielen als transphob wahrgenommenen Aussagen der Buchautorin J. K. Rowling und dem Bekanntwerden der Youtube-Vergangenheit von Troy Leavitt, einem der Chefdesigner des Spiels.

Dieser hatte einen Kanal betrieben, in dem er sich für die umstrittene Gamergate-Bewegung stark machte und "#metoo" als "moralische Panikmache" bezeichnete. In einem der teils mehrere Jahre alten Videos erklärte er, dass seinem Arbeitgeber seine Ansichten bekannt seien, dieser sich aber mehr für gute Spiele interessiere, denn für eine "Social Justice-Agenda."

Körper, Stimme und Anrede entkoppelt

Sorgen, dass sich all dies im Spiel niederschlagen könnte, scheinen aber unberechtigt zu sein. Schon vor einiger Zeit hatten die Entwickler erklärt, dass Rowling nicht in die Umsetzung des Games involviert sei. Zudem, so berichtet der Branchenkenner Jason Schreier für Bloomberg, wird Hogwarts Legacy bei der Erstellung der Spielercharaktere wohl einen progressiven Weg einschlagen.

Gamer werden in der Lage sein, auch trans Personen zu spielen. Der Körper, die Stimme und die Anrede (wizard/witch) durch andere Charaktere dürften wohl frei bestimmbar und voneinander entkoppelt sein.

PlayStation

Kooperation mit LGBTQ-Gruppen

Hundertprozentig fix dürfte das noch nicht sein, zumal es zuerst Widerstand seitens des Managements gegeben haben soll. Aktuell sei das inklusive System für die Charaktererstellung aber Teil der geplanten Umsetzung und eine Änderung damit eher unwahrscheinlich. Warner Bros. Games wollte gegenüber Bloomberg zum Thema keine offizielle Stellungnahme zum Thema abgeben.

Bereits im Oktober war über eine Fragestunde mit Warner Bros. Games-Präsident David Haddad bekannt geworden, dass der Publisher mit Organisationen zusammenarbeitet, die sich für LGBTQ-Rechte einsetzen. Damit wolle man sicherstellen, dass aus Hogwarts Legacy ein "diverses und inklusives" Abenteuer werde, das von jedem genossen werden könne. (gpi, 2.3.2021)